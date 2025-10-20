Aragón lanza su mayor operación urbanística en Zaragoza: 17.000 viviendas en 10 años en el barrio de Arcosur

Firma del convenio entre Ibercaja, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y la Junta de Compensación de Arcosur E. E.

Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza e Ibercaja han dado este lunes el primer paso para lanzar la mayor operación urbanística en la capital aragonesa desde el Actur, para desarrollar a lo largo de la próxima década alrededor de 17.000 viviendas en el barrio de Arcosur, la mayoría protegidas, culminando la expansión de la cuarta ciudad de España por el sur.

El convenio va a permitir acelerar el desarrollo y la consolidación definitiva de Arcosur, 23 años después de que se firmara el convenio urbanístico que dio origen a los suelos de este barrio y 15 años después de que se empezaran a construir las primeras viviendas.

En ese primer convenio urbanístico, se fijó el desarrollo de Arcosur en tres fases: una primera que ya se ha completado, la segunda que está en marcha y por la que se construyen 3.000 viviendas, y la tercera, que ahora se libera para levantar 14.000 nuevos pisos, que supondrán una inversión de 130 millones de euros.

El siguiente paso lo dará el Gobierno de Aragón, cuando lance en el primer semestre de 2026 el concurso público para adquirir suelos en los que levantar las primeras mil viviendas públicas o con algún tipo de protección, dejando abierta la puerta a futuras adquisiciones de suelo mediante la puesta en marcha de los pertinentes procedimientos de licitación.

El planeamiento actual sobre Arcosur contempla, de media, proyectos de 100 metros cuadrados por vivienda, de tres dormitorios, por lo que se va a tratar de reajustar estos modelos más acordes a las necesidades de la ciudadanía. “Buscamos vivienda para jóvenes que se quieran emancipar, o que vienen de otras comunidades buscando las oportunidades laborales de Aragón, y para eso necesitamos vivienda más pequeña”, ha apuntado el presidente, Jorge Azcón.

Los ingresos con los que financiar esta operación provendrán de los aprovechamientos urbanísticos de los recientes proyectos milmillonarios en Aragón, ordenados a través de los PIGA. Serán unos 50 millones de euros que se destinarán a política de vivienda en las tres capitales aragonesas.

Por su parte, el Ayuntamiento dinamizará los trámites urbanísticos, reservando suelo para 800 viviendas protegidas, impulsando los equipamientos públicos necesarios y analizando la posibilidad de mejorar el transporte público. Ibercaja reservará suelo para 1.000 viviendas protegidas y facilitará la financiación destinada al desarrollo urbanístico del barrio.

¿Y los servicios?

Mientras, esta macrooperación deberá ir acompañada de la instalación de los servicios públicos necesarios para un barrio que se proyecta en 70.000 habitantes. El presidente Azcón ya anunció un nuevo centro de salud, pero los vecinos urgen más servicios públicos.

“Sin dudas, el día de mañana será necesario ampliar los equipamientos, pero trataremos de que sea al tiempo de que lleguen los vecinos. Estoy de acuerdo en que debería haberse hecho en el pasado. Esta decisión la tomamos ahora y simboliza la prioridad que es Arcosur para estas instituciones”, ha señalado el presidente, en el acto de firma del convenio entre todas las partes.

Igualmente, la alcaldesa de Zaragoza ha prometido que se estudiarán las soluciones de movilidad, sin querer referirse expresamente a la ampliación del tranvía que sí ha mencionado el presidente de la Junta de Compensación, Juan Andrés. Chueca ha priorizado el lanzamiento del nuevo pliego del bus, que duplicará las frecuencias de la línea 59 en este barrio.

“Para la movilidad ya estamos estudiando alternativas y se está trabajando desde hace meses. La solución inminente es el nuevo contrato del autobús público. Se va a mejorar y reforzar la movilidad en Distrito Sur y Arcosur, y se verá más rápido que una solución a medio plazo, que será de alta capacidad. Buscaremos la mejor solución de alta capacidad para este nuevo barrio, que jugará un papel muy importante en el crecimiento de la ciudad”, ha subrayado la alcaldesa.