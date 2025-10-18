Daniel Navarro, trabajador afectado por el cierre de las Zonas Jóvenes: "Llevaba un día de baja cuando me despidieron"

Daniel Navarro, educador de 31 años, llevaba un día de baja en su puesto en la PIEE del CEIP Miguel Servet, en Zaragoza, cuando le notificaron que estaba despedido desde la empresa que gestionaba este servicio en la escuela. "Alegaron motivos disciplinarios, por lo que les sale gratis y niegan así la posibilidad de un conflicto colectivo", denuncia.

El conflicto en torno a las zonas jóvenes y los PIEEs (Proyectos de Integración de Espacios Escolares) de Zaragoza estalló este verano, tras la decisión del Ayuntamiento de cerrar siete casas de juventud y aplicar recortes en los programas socioeducativos escolares, lo que ha provocado una fuerte oposición vecinal, sindical y política.

La noticia se dio a conocer durante una rueda de prensa de la concejal de Juventud, Ruth Bravo, en la que confirmó que el Ayuntamiento iba a llevar a cabo un nuevo modelo de estas políticas "bajo el paraguas de la Estrategia 2030". Se confirmó así el cierre de siete zonas jóvenes -en Casablanca, Parque Goya, Miralbueno, Arrabal, La Jota, Santa Isabel y Valdefierro- para "modernizar y reorientar" la estrategia de juventud en la ciudad. Estos espacios pasan a integrarse en equipamientos mayores como La Azucarera (en el Actur) y El Túnel (en Oliver), que concentrarán las actividades municipales.

El Consistorio defiende que este rediseño responde a auditorías internas que recomiendan una red "más eficiente y diversificada", y considera que las antiguas casas de juventud están "superadas en sus planteamientos".​

Eso sí, la medida ha movilizado desde el primer momento a colectivos juveniles, familias, educadores y asociaciones vecinales bajo el lema 'Ni cierres en las Casas ni recortes en los PIEEs'. Denuncian que el gobierno local "ha desmantelado" un modelo socioeducativo con "más de 30 años de historia", que ofrecía espacios de barrio para ocio, participación y acompañamiento educativo. Asimismo, consideran que los macrocentros sustituyen un trabajo comunitario cercano por una oferta más centrada en actividades de consumo y entretenimiento.​

En paralelo, los educadores de las zonas jóvenes y los PIEEs llevan denunciando la "precariedad laboral y el caos administrativo desde hace más de un año", con licitaciones desiertas y contratos sin continuidad. Durante el verano, muchos de estos profesionales quedaron en paro. Una situación que, en el caso de Navarro, ha supuesto el despido.

Las PIEEs

"Las PIEEs pasan de tener una jornada completa en cada centro a tenerla a 30 horas. Situación que mi antigua empresa ha solucionado con mi despido, porque ya ha reubicado al resto de trabajadores. Hasta que se reincorporen varias compañeras que también están de baja, entonces tendrán que despedir a otra persona más", explica el educador.

En su caso, asegura que la empresa ha alegado "motivos disciplinarios". "Señalan que yo he bajado el rendimiento sin haber habido un expediente sancionador antes", expone. Una situación que, a su modo de ver, se ha generado porque "el Ayuntamiento impuso unos pliegos que no eran asumibles por la empresa".

"Con estos gestos, las empresas demuestran que tienen poco interés por la labor que se supone que realizan. Nos despiden de estas maneras porque es más barato y los servicios los tienen en mínimos. No han querido negociar un convenio desde el 2008. Por eso les interesa bien poco la labor que se desempeñe y que se desempeñe bien", denuncia.

Además, opina que desde el Ayuntamiento se está aplicando un modelo de ciudad "mercantilista e inhumana que estigmatiza a la población"