Zaragoza retira las flores del manto de la Virgen del Pilar y se despide de las Fiestas hasta 2026

La espectacular imagen de la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar se despide ya hasta el año que viene. Tras una semana sorprendiendo a quienes pasan por el corazón de Zaragoza, los técnicos han comenzado a retirar las flores del manto este mismo viernes por la mañana. Trabajo que, ahora sí, cierra el capítulo de las Fiestas hasta el año que viene.

La Ofrenda de este año ha sido récord tanto en participación, con más 120.000 personas, y de duración. El último ramo de flores lo puso un voluntario de Zaragoza a las 00.19, por lo que en total, el tradicional acto tuvo una duración de 17 horas y 49 minutos, ya que el primer grupo salió a las 6.30.

Este viernes, ramo tras ramo, los técnicos han comenzado a retirar de la estructura el manto floral. Trabajo que ha llamado la atención de decenas de ciudadanos que estaban presentes, llegando incluso a llevarse los restos mejor conservados tras una larga semana de devoción.

Los ciudadanos presentes llevándose las flores mejor conservadas. E.E Zaragoza

El grupo encargado de abrir la Ofrenda fue el de 'Las Costureras Malotas', un nombre que nace por el grupo de alumnas de indumentaria tradicional. Tras ellas, pasaron cientos de asociaciones, pueblos, colectivos o empresas, así como personas individuales, todo el mundo luciendo sus trajes tradicionales, peinados y flores con emoción y fervor por la patrona.

Además, el país invitado en esta ocasión fue Perú, que pasó antes del mediodía para colocar la Cruz de Lorena, un símbolo que representa la lucha mundial contra la tuberculosis.

También durante la larga Ofrenda, los aviones caza sobrevolaron la Basílica del Pilar como marca la tradición y los bomberos realizaron un espectacular acto ondeando una bandera. Por supuesto, hubo otros momentos especiales como las pedidas de matrimonio, una de ellas protagonizada por la Policía Nacional, las primeras veces de los más pequeños o grandes actuaciones de jotas y de bailes típicos internacionales.