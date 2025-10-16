Zaragoza reformará totalmente la calle Doctor Iranzo en el barrio de las Fuentes: los trabajos costarán casi 4.000.000 euros

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado de forma definitiva el proyecto de obras de la reforma integral de la calle Doctor Iranzo, en Las Fuentes, que supondrá la reconversión de 9.192,81 m² de superficie y saldrá a licitación por 3.932.850,16 euros. En concreto, las actuaciones, que durarán 11 meses, se desarrollarán en una longitud de 498 metros entre la calle del cardenal Cisneros y la calle de Silvestre Pérez.

“Los objetivos básicos de esta actuación son conseguir unos espacios más accesibles, mediante la ampliación de las aceras; más amables, potenciando la estancia y uso peatonal; más verdes y saludables, mejorando la calidad ambiental de la calle con 106 árboles; y manteniendo en la medida de lo posible el estacionamiento y las zonas de cargas y descargas”, ha explicado el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

“Se reducirá el espacio destinado al tráfico que existe actualmente, pasando de una anchura de calzada de alrededor de los 9 metros a los 8,40 metros donde se proyecta un único carril (carril de circulación de 4 metros y dos líneas de aparcamiento de 2,20 metros) y 7 metros donde se proyectan dos carriles de circulación (dos carriles de 3,50 metros cada uno en el tramo entre Rodrigo Rebolledo y Leopoldo Romeo)”, ha explicado Serrano, quien ha recordado que, en realidad “se mantiene la misma configuración de carriles, pero se mejora la distribución dando protagonismo al peatón, las áreas de descanso y el arbolado”.

Espacio para el peatón

Esta modificación, permitirá ganar espacio para el peatón y maximizar su uso. Se ampliarán las aceras todo lo posible y se intentará mantener el máximo número de plazas de aparcamiento, cargas y descargas y reservas de la calle. Se mantiene así el compromiso entre movilidad rodada y la movilidad ciclista y de VMP, a la vez que se mejora la movilidad peatonal y la calidad percibida del espacio público. Finalmente, el proyecto incluye el equipamiento de mobiliario urbano (bancos y papeleras) que facilitará el descanso haciendo el entorno más agradable y permitiendo generar zonas de encuentro vecinal donde potenciar la relación social.

Por otra parte, el proyecto definitivo contempla una calle con 106 árboles. Así se desprende tras una minuciosa revisión que se ha efectuado entre los servicios de Infraestructuras e Infraestructura Verde, que “bajo la premisa general de preservar los máximos árboles posibles, han analizado cada ejemplar de forma individualizada y priorizando soluciones de compatibilidad entre la obra y los ejemplares ya existentes”.

Así, y también teniendo en cuenta las aportaciones vecinales, se conservarán en su ubicación más de 90 árboles, sólo se necesitará apear una decena, sobre todo por motivos de seguridad, y se plantarán nuevos ejemplares, “lo que supone una mejora de 11 árboles más de los que contemplaba el proyecto original, y que superará el centenar en el resultado final”. Como criterio general, se proyectan las nuevas aceras incluyendo la distribución existente del arbolado, así como el nuevo que permita la colocación del alumbrado público. Se incluye en la acera más ancha unas zonas de arbustivas.

Además, las obras servirán también para poder renovar las infraestructuras soterradas que permiten la vida urbana. Se ha rediseñado el alumbrado público de la zona con el objetivo de mejorar la eficiencia y ahorro energético en la instalación de la calle, mejorar la iluminación en calzadas y aceras, teniendo en cuenta el arbolado existente y el nuevo previsto, además de limitar el resplandor luminoso y reducir la luz intrusa.

En cuanto a la red de saneamiento de la calle Doctor Iranzo, es necesario renovar todos los colectores y ramales existentes en la calle. Las redes de distribución de agua discurren por ambas aceras y por la calzada, constando de tuberías de diferentes materiales y diámetros. Las tuberías son de fibrocemento y se cambiarán por fundición dúctil. Además de las tuberías de abastecimiento y sus elementos se renovarán todas las tomas de agua.

Modificación presupuestaria

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado también este jueves una modificación del Presupuesto Municipal de 2025 por un importe total de 15.474.833,42 euros, dirigida a cubrir las necesidades de varias áreas municipales mediante las bajas totales o parciales de otros créditos que se estiman reducibles sin perturbación del funcionamiento de los servicios. Entre ellas, figura el ahorro de 1.400.000 euros en intereses de la deuda.

Uno de los suplementos de crédito se dirige a la Operación Asfalto Extraordinaria, con 350.000 euros adicionales, tal y como se ha acordado con el grupo municipal Vox.

Las ampliaciones de crédito de mayor volumen son las destinadas a garantizar servicios públicos básicos como el transporte urbano (4.550.000 euros), la energía eléctrica (4.288.639,52 euros) y la conservación viaria (2.086.193,90 euros), además de 3.000.000 euros para el pago del complemento específico a la plantilla municipal.

También se incluye en esta operación un crédito extraordinario de 380.000 euros para financiar un Plan de choque de arbolado en barrios rurales, 600.000 euros para la limpieza de colegios públicos y pabellones, 150.000 euros para la regeneración de calles en el barrio de San Pablo y 20.000 euros para el Plan de Simplificación Administrativa.