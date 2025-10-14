Se buscan vecinos en este familiar barrio de Zaragoza: "Pisos luminosos y amueblados al detalle por 150.000 euros"

Buscar piso en Zaragoza se ha convertido en todo un reto. La ciudad aragonesa, frente a otras capitales españolas, se presenta como un lugar muy atractivo para residir. Eso sí, tampoco escapa a los retos que afectan al resto del país en cuanto al coste de la vivienda. Hoy en día, resulta cada vez más complicado independizarse o decidirse a comprar un piso.

El coste del metro cuadrado en la capital aragonesa sigue en aumento, aunque todavía se sitúa por debajo de otras grandes ciudades españolas. Eso sí, los precios varían considerablemente según la zona: el centro, el casco histórico y el Actur se han consolidado como los barrios más caros para adquirir una vivienda en Zaragoza.

Pero aún hay barrios donde se puede conseguir una vivienda confortable por precios asequibles. Ejemplo de ello es el distrito familiar de las Fuentes, donde según el portal Idealista el precio del metro cuadrado ronda los 2.042 euros (frente a los 2.800 en las zonas más caras de la ciudad).

Lofts de obra nueva

Por ejemplo, en la calle Padre Chaminade hay actualmente dos lofts de obra nueva a la venta por 165.000 euros. Estos forman parte de la promoción Culmia MyLoft, que en total son cuatro estudios (dos de ellos ya están vendidos).

Esta propuesta se presenta como una opción atractiva para quienes buscan un estilo de vida "urbano y contemporáneo". Los inmuebles cuentan con superficies que van de 78 a 98 metros cuadrados, están amueblados al detalle y están diseñados para ofrecer "gran luminosidad, funcionalidad optimizada y acabados modernos de alta calidad".

Interior de uno de los estudios. Idealista

Los lofts cuentan con dos baños y posibilidad de plaza de garaje, aunque esta no está incluida en el precio. Se trata de obra nueva, situada en un bajo exterior sin ascensor, pensada para quienes valoran un entorno confortable y práctico para vivir y trabajar.

Con un precio de 165.000 euros, el coste por metro cuadrado se sitúa en 1.618 euros, impuestos no incluidos y sujeto a disponibilidad.

Culmia ofrece también atención personalizada para resolver dudas sobre la promoción y facilitar el proceso de compra. Esta opción se suma a las ventajas de contar con un inmueble completamente terminado y listo para entrar a vivir, evitando los tiempos y gestiones habituales de obra nueva.