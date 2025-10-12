De los almuerzos a la nueva alfombra floral: todas las curiosidades de la Ofrenda de Flores en Zaragoza

Ya ha llegado, un año más, el día más especial y bonito para los zaragozanos. El día de llevar sus flores a la patrona, a la Virgen del Pilar. A las 6.30 ha salido el primer grupo, ‘Las Costureras Malotas’, que ha abierto una Ofrenda que volverá a batir récords.

Más allá de la devoción y emoción de cada uno de los oferentes que llevan sus flores y ramos para vestir el manto de la Virgen, son muchas las anécdotas y curiosidades que deja cada 12 de octubre en Zaragoza.

Una de las tradiciones que no fallan son los almuerzos. Tras pasar la Ofrenda, los grupos y personas por libre, se van a reponer fuerzas después del tiempo de espera. Sobre todo, los más madrugadores aprovechan para disfrutar de un picoteo, sea en los bares y terrazas, en bancos o incluso en el suelo.

En el caso de un grupo de Pastriz, han salido a las 8.00 y han hecho la Ofrenda en 50 minutos. Así pues, han acudido al que ya es su banco, junto a la parada del tranvía de Murallas, a tomar un almuerzo en el que no faltaba de nada. “La Ofrenda ha ido muy bien y ahora el almuerzo, es una tradición desde hace 20 años. Siempre venimos al mismo banco”, cuentan algunos con alegría.

Sin embargo, otros aprovechan el buen tiempo que este año sí está haciendo en Zaragoza y tomar el café o más tarde el vermú en alguna de las terrazas del centro. Y es que, como indican unos vecinos, lo importante no es el dónde, sino la compañía.

Alfombra floral

Por otro lado, este 12 de octubre ha sido muy especial para la Asociación de Alfombristas de Ponteareas, quienes se han quitado la “espina” de que la Virgen del Pilar pase por su alfombra.

El presidente de la asociación, Miguel García, ha recordado que en 2019 hicieron una alfombra en otra plaza y la Virgen no pasó por encima, que era el objetivo. “El año pasado estuvimos en Córdoba y no pudo ser, pero este año hemos conseguido venir y traer esta alfombra floral especial”, celebra García.

La alfombra tiene forma de estrella y el motivo central es la imagen de la Virgen y el niño. Alrededor de la imagen hay dos franjas, una roja y otra amarilla entrelazadas y que son los colores de la bandera de Aragón.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.