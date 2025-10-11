De 2.000 participantes a más de 340.000: la evolución histórica de la Ofrenda de Flores en las Fiestas del Pilar

Durante diez días, Zaragoza se entrega con las Fiestas del Pilar, sus días grandes. La ciudad se llena de orgullo, pasión e identidad, un sentimiento compartido por miles de maños y mañas. Pero este espíritu no nació de la noche a la mañana, sino que fue construyéndose a lo largo de los siglos, hasta llegar a actos que hoy son conocidos por todo el mundo. Zaragoza eligió como patrona de la ciudad en 1642 a la Virgen del Pilar, y eclipsa a todos los demás patronos. Y es en el siglo XVII, ya con una virgen muy consolidada, que se llevan a cabo las primeras fiestas con volteos de campanas, misas, procesiones, cabezudos y recorridos, hasta llegar a la mayor tradición de toda la capital. Emoción, sentimiento y folclore son las señas de identidad que definen la Ofrenda de Flores. Pero lejos de imaginar una plaza del Pilar abarrotada, en sus comienzos fueron alrededor de 2.000 las personas que llevaron flores a la Virgen, a través de un recorrido corto.

Gran participación

Año tras año, el crecimiento imparable obligó a replantear la organización. La ubicación inicial se modificó en 1998, animado por el cineasta Bigas Luna, gran conocedor de la fiesta y de la Ofrenda a la que no solía faltar.

Eliseo Serrano, catedrático de historia moderna, lleva casi toda su vida estudiando las tradiciones de nuestra región. Para él, la Ofrenda de Flores es un signo identitario: "Cuando alguien piensa en las Fiestas del Pilar, lo primero que se le ocurre es la Ofrenda de Flores", ha afirmado. Sin embargo, este éxito puede traer nuevos retos. "El problema es que tengan que decir que no a mucha gente", ha advertido Eliseo Serrano. Por eso, ha subrayado que el inconveniente que puede haber en un futuro sea la gran participación y la gestión del tiempo.

Este año, serán más de 340.000 personas las que sacarán sus trajes regionales desde las 6.31 hasta las 23.30 de la noche. Y es que son muchos los grupos que llevan semanas preparándose para poner su ramo de colores en el manto de la Virgen del Pilar.