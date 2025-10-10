Última oportunidad para evitar la huelga del tranvía en Zaragoza: los trabajadores y la empresa se reúnen 'in extremis'

El tranvía de Zaragoza, en imagen de archivo. Tranvía de Zaragoza

La cita tendrá lugar este sábado a las 10.00 en el SAMA, a pocas horas de comenzar los paros en plenas Fiestas del Pilar.

Cuando parecía que todo estaba más que listo para sobrepasar unas Fiestas del Pilar con una huelga del tranvía, los trabajadores y la empresa han anunciado un último intento. Será este sábado por la mañana cuando ambas partes se junten para intentar llegar a un acuerdo 'in extremis'.

La empresa, tal y como lo ha asegurado a este diario, va con todo el ánimo negociador para que "la ciudadanía no sufra las consecuencias en un día tan importante". Desde los sindicatos aseguran que su posición también es la de alcanzar un acuerdo, siempre y cuando "se ponga encima de la mesa un horario en condiciones (de ocho horas) a partir de 2026".

En estas, empresa y sindicatos volverán a reunirse una última vez en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) a las 10.00. De no llegar a puerto común, los paros convocados seguirán en pie.

Así, la huelga se desarrollaría entre los días 12 y 19 de octubre de 2025, en los siguientes tramos horarios:

El día 12 de octubre de 00.00 a 23.59 (24h completas)

El 13 de octubre de 05.00 a 07.00 y de 22.30 a 23.59

El día 14 de octubre de 00.00 a 09.00 y de 18.00 a 20.00

El 15 de octubre de 00.10 a 09.00 y de 18.00 a 20.00

El día 16 de octubre de 00.10 a 09.00 y de 18.00 a 20.00

El día 17 de octubre de 00.10 a 09.00 y de 20.00 a 22.00

El día 18 de octubre de 12.30 a 14.30 y de 17.00 a 22.00

El día 19 de octubre de 12.30 a 14.30 y de 18.00 a 20.00

No obstante, pese a la huelga, la ciudadanía contará con servicios mínimos. Estos serán del 80% el día 12, mientras que el 13 de 5.00 a 7.00 de la madrugada será del 100% y de 22.00 a 00.00 del 80%. En días laborables, podrían ser del 60%.