Los nuevos espacios seguros de las Fiestas del Pilar superan los primeros días "sin incidentes": estas han sido las atenciones

Los nuevos y polémicos espacios seguros -que hasta ahora eran conocidos como puntos violetas- han llegado a la mitad de las Fiestas sin incidentes. Según han confirmado desde el Ayuntamiento, en los 5 primeros días de festejos no se ha dado "ningún caso que haya requerido atención de especialistas".

Es más, aseguran que aquellos que han acudido a estos puntos lo han hecho para "informarse" o "conseguir materiales" como tapavasos, pulseras o alcoholímetros. Y, afortunadamente, ninguna persona se ha acercado para denunciar casos de violencia sexual, agresiones o drogas.

Estos nuevos puntos, estrenados durante la última edición del Vive Latino, se distribuyen estas Fiestas del Pilar en un total de ocho localizaciones para dar cobertura a los actos con mayores aglomeraciones.

Espacios durante las fiestas

De ellos, el que mayor mayor cobertura tiene es ubicado en el Recinto Ferial de Valdespartera, que estará activo hasta el 13 de octubre entre las 19.00 y media noche (en función de la jornada).

El resto están situados en otras zonas como Espacio Zity (de 23.00 a 4.00) o las famosas Foodtrucks (de 22.00 a 1.00). También en la Estación del Norte, el Jardín de Invierno, la Fiesta Viral Light (Auditorio) y PopyRock (en la plaza Merino) con un horario que se adaptará a las actuaciones que se desarrollen en los espacios.

Los nuevos espacios, además, estarán conformados por dos profesionales que estarán prestando atención durante las horas de servicios, según avanzaban fuentes municipales. Además, como su nuevo nombre señala, atenderán a otro tipo de conductas más allá de agresiones sexuales y casos de violencia de género.

En palabras del Ayuntamiento, estas casetas -que han dejado atrás el color violeta- buscan "garantizar la seguridad de todos". Una reconversión, a exigencia de Vox, que ha recibido una fuerte respuesta por parte de la izquierda e, incluso, del ministerio de Igualdad.

Protestas

Este mismo miércoles, decenas de personas se unieron en el centro de la ciudad para protestar por el cambio de los puntos violeta. Una protesta que fue secundada tanto por el PSOE como por Zaragoza en Común (ZEC), así como por la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), entre otros colectivos.

Y no solo eso, sino que desde que se dio el cambio en el Vive Latino, varios han sido ya los encontronazos que se han vivido en los plenos por este tema. Para los de Ranera (PSOE) y Tomás (ZeC), se trata de una "cesión" del Gobierno municipal en favor de las políticas de Vox por "cerrar los presupuestos".

No obstante, la propia alcaldesa de Zaragoza negó tales acusaciones. De hecho, en una entrevista con la SER explicó que, precisamente, la petición de Vox exigía eliminar "todos los puntos violeta", algo contra lo que el partido popular se opuso "en favor de las mujeres".

Además, ambos partidos han reiterado constantemente que este cambio es en favor de "la inclusión" y la seguridad "de todos los ciudadanos".