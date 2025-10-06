El zasca de Natalia Chueca a la cineasta Paula Ortíz por sus críticas en el pregón: "No fue elegante"

Viral se ha hecho la cara de la alcaldesa Natalia Chueca, durante un momento del discurso del pregón de estas Fiestas del Pilar. Los cineastas invitados dieron un discurso emotivo a la par que reivindicativo.

Especialmente crítica fue la parte de Paula Ortiz. La directora de cine en un momento de su intervención dijo: "A pesar de que falten aceras, profesores en los colegios públicos, médicos en los hospitales, casas de juventud", ante una plaza con más de 30.000 vecinos.

Esta mañana la alcaldesa ha hecho balance del primer fin de semana de fiestas, y al hablar sobre el pregón ha sido clara al manifestar su malestar con la parte de Ortiz: "Aprovechó el micrófono para hablar de otras cosas que creo que no era el momento. Me parece que si te invitan a hablar para homenajear el mundo del cine, decir que no hay aceras en la ciudad de Zaragoza, que no hay profesores, que no hay médicos, no me parece lógico en ese momento", ha criticado.

"La gente lo que quiere es que se hable de las fiestas del Pilar, que estamos en un momento de celebración y lo que buscamos es la unión y si tú tienes que hablar de esas cuestiones o quieres hablar de esa cuestión, había estado conmigo antes y después, para poderme transmitir lo que pensaba y poder ponernos a trabajar en lo que considere; pero creo que hay que ser elegante en esta vida y para mí pues sinceramente no lo fue", ha asegurado la alcaldesa.

Chueca ha añadido que entiende que cada uno es libre de decir lo que quiera, pero considera que el pregón no es el mejor momento para según qué reivindicaciones. "Cada uno es libre de hacer lo que considere pero creo que todos los zaragozanos se han dado cuenta de quien estaba en un momento de festividad aprovechando para animar a los zaragozanos a celebrar las fiestas del Pilar, a poner en valor nuestro carácter, nuestro talento y homenajear al cine que es de lo que se trataba, y quien tuvo algunas palabras que me parece que no era el momento para ello", ha afirmado.

Ortiz no se saltó el guión, y su discurso, al igual que el de sus compañeros, estaba escrito con anterioridad.

Tras estas declaraciones de Natalia Chueca, la oposición en el ayuntamiento, le ha exigido unas “disculpas públicas” a la directora de cine Paula Ortiz.

"En el caso de que no se disculpe, el PSOE pedirá su reprobación en el próximo Pleno", han amenazado desde el partido socialista.

Lola Ranera, portavoz del PSOE en Zaragoza, ha calificado las declaraciones de Chueca de “muy graves" y de "ataque" al sector cultural. Añadiendo que: "poco elegante es cerrar las Zonas Jóvenes, eliminar los Puntos Violeta o cambiar el protocolo del acto de los Hijos Predilectos para no hacerse la foto con Casa Palestina", ha criticado.

Desde Zaragoza en Común también han valorado negativamente las palabras de Chueca. "No es admisible que la alcaldesa de Zaragoza censure un discurso de alguien que representa a la cultura y el sentir crítico de miles de vecinos y vecinas", han afirmado.

"Sus gestos y expresiones durante el pregón y sus declaraciones hoy chocan frontalmente con la acogida que tuvieron las palabras de la directora Paula Ortiz entre los asistentes en la plaza y en las redes sociales. La cineasta defendió Zaragoza, su talento y sus barrios. La alcaldesa tiene la obligación de representar a toda la ciudadanía, los que la votan y las que no, quienes piensan como ella y quienes no", han sentenciado desde ZeC.

Acto de los Hijos Predilectos

Antes del pregón, en el ayuntamiento se celebró el acto de la entrega de la Medalla de Oro, y el nombramiento de los Hijos Predilectos.

Asunto que ha levantado polémica desde el principio, desde el momento en que los partidos políticos anunciaron sus propuestas. Los Bomberos de Zaragoza propuestos por el PP, ‘Believe in Art’ por el PSOE, Teresa González Campos (Casa Cuna) propuesto por Vox y la Casa Palestina por ZeC.

Es habitual que el diploma de Hijo Predilecto lo entregue la alcaldesa al reconocido; sin embargo, este año fue diferente. Entregó el galardón a cada invitado, un concejal del partido municipal que lo había propuesto.

Un gesto que ha sido también duramente criticado por la oposición: "poco elegante cambiar el protocolo del acto de los Hijos Predilectos para no hacerse la foto con Casa Palestina", ha denunciado Ranera.

Por otro lado, la alcaldesa también ha denunciado la ausencia de Vox en el momento de entrega del galardón a la casa Palestina: "Me parece que hay que estar a la altura, y creo que en esta vida hay que ser institucional, y hay que saber ser generoso y efectivamente creo que si eres concejal tienes que representar a todos los zaragozanos", ha dicho Natalia Chueca cuando le han preguntado por el asunto esta mañana.