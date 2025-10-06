Zaragoza invierte casi 3 millones de euros en renovar los sistemas de control de calidad del aire

Zaragoza se mantiene entre las ciudades españolas con mejores índices de calidad del aire, pero no se conforma con ello. El Ayuntamiento ya trabaja para adaptarse a la futura Directiva Europea 2024/2881, que España incorporará a su legislación mediante un Real Decreto previsto para finales del próximo año.

Esta norma fijará límites más estrictos sobre la presencia de contaminantes y obligará a renovar los equipos de medición para garantizar que los datos recogidos en todo el territorio sean comparables y fiables.

Así lo ha explicado este lunes la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, y ha asegurado que se está destinando cerca de 3 millones de euros a modernizar la red de control ambiental. Con ello, se busca mantener a Zaragoza "como referente nacional en sostenibilidad y avanzar hacia el objetivo de ser una de las 100 ciudades climáticamente neutras en 2030".

Entre las actuaciones en marcha destaca la renovación de la Red de Calidad del Aire, con una inversión de más de 624.000 euros destinada a la adquisición de analizadores de contaminantes como óxidos de nitrógeno (NOx), ozono (O₃), partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), benceno, amoniaco o sulfuro de hidrógeno (H₂S). También se incorporarán nuevas cabinas de medición, controladores ambientales y estaciones meteorológicas.

Unidad móvil de análisis

A estas mejoras se suma una unidad móvil de análisis valorada en 112.530 euros, que permitirá realizar mediciones en zonas sin estaciones fijas o durante episodios puntuales de contaminación. Esta herramienta resultará especialmente útil para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), donde será fundamental conocer con precisión la evolución de los contaminantes.

El Ayuntamiento ha adjudicado además un nuevo contrato de mantenimiento de la red por 405.108 euros anuales durante cuatro años, prorrogables un año más. Este acuerdo contempla, además de la conservación de los equipos, nuevas acciones como campañas específicas de medición de benceno, la implementación de un software de gestión de datos y la actualización del equipamiento auxiliar.

Con el fin de asegurar la máxima fiabilidad de las mediciones, la red -compuesta por ocho estaciones fijas y una unidad móvil- se está adaptando a los estándares de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017. Para ello, el Ayuntamiento licitará un contrato de 450.000 euros destinado a coordinar las actuaciones necesarias para obtener la acreditación oficial.

Precoz 2.0

Uno de los proyectos más innovadores es Precoz 2.0, un sistema pionero de predicción atmosférica desarrollado por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Esta herramienta, actualmente en fase de pruebas, permite anticipar episodios de contaminación con 48 horas de antelación, ofreciendo información detallada, prácticamente calle por calle, sobre contaminantes como dióxido de nitrógeno, ozono, partículas PM10 y PM2,5, entre otros.

El sistema utiliza modelos meteorológicos y de calidad del aire con una resolución de hasta 5x5 metros, capaces de simular incluso cómo los edificios influyen en la dispersión de los contaminantes.

Por último, Gaudes ha adelantado que, una vez concluyan las Fiestas del Pilar, el Ayuntamiento pondrá en marcha una campaña informativa dirigida a los propietarios de vehículos sin distintivo ambiental de la DGT, para facilitar su inscripción en el registro municipal vinculado a la futura Zona de Bajas Emisiones.