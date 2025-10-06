Vox pide a Azcón y Chueca declarar 'persona non grata' al presidente de la Casa Palestina: "Es una humillación"

El grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón ha reclamado a los gobiernos de Jorge Azcón y Natalia Chueca que declaren ‘persona non grata’ a Ibrahim Abayat, portavoz y fundador de la Casa Palestina de Aragón, que el sábado pasado recibió el título de Hija Predilecta de Zaragoza. La formación llaman al PP a “rectificar esta afrenta enorme y la humillación para los zaragozanos”.

Nolasco ha calificado a Abayat de “terrorista”, argumentando que “ha participado en varios atentados terroristas con el brazo armado de Al Fatah desde los años 90 hasta principios de los años 2000”. Ha añadido que el portavoz de la Casa Palestina de Aragón “se jacta y dice que los atentados del 7 de octubre de 2023 -de Hamás- tampoco eran algo tan importante y no eran una cosa que reseñar”. “No se arrepiente de nada de lo que ha hecho”, ha añadido.

Desde la Delegación del Gobierno emitieron un comunicado el pasado viernes en el que confirmaban que Ibrahim Abayat, que lleva en España desde mayo de 2002, cuenta con autorización de residencia de larga duración y que “no le consta ninguna actuación policial en España”.

Nolasco ha recordado que la declaración de ‘persona non grata’ es una figura que ya propuso el PP en el año 2015 contra el actor Willy Toledo, en una legislatura en la que el actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, era concejal del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza. “Por tanto, también se puede nombrar ‘persona non grata’ a un terrorista para que reparen el error”, ha exclamado.

“No sé hasta qué punto está desnortado el PP. Permite que esta Casa Palestina, cuyo presidente es un terrorista, reciba el título de Hijo Predilecto con su silencio cómplice y abstención”, ha insistido.

El diploma lo recogió Reema Souqi, en representación de la entidad. La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, fue la encargada de loar a la Casa como "gesto simbólico" en "uno de los momentos más importantes para Zaragoza". "Este salón de plenos va a ser testigo de la voz y el clamor de un pueblo que vive bajo la sombra de la ocupación desde 1967", afirmaba la concejal.

Los cuatro concejales de Vox se salieron del Salón de Plenos del Ayuntamiento en el momento de entrega del título de Hijo Predilecto.