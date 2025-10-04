Zaragoza entrega la medalla de Oro y nombra a sus Hijos Predilectos: "Es el mayor orgullo para un zaragozano"

El Ayuntamiento de Zaragoza concede la Medalla de Oro 2025, la máxima distinción que otorga el Consistorio, a Paloma de Yarza, presidenta del Heraldo de Aragón. Un honor que recibe este sábado por su labor con la ciudad, pocos minutos antes de comenzar oficialmente las Fiestas del Pilar 2024, a las que se dará paso con el Pregón en la plaza del Pilar.

Como preludio a las fiestas, la institución distingue también a cuatro personalidades que pasarán a formar parte de la noble y leal ciudad de Zaragoza. Así, se convierten en Hijos Predilectos Casa Palestina, Ainkaren, el cuerpo de bomberos municipal y ‘Believe in Art’.

Unos nombramientos que no han estado exentos de polémica. Dos han sido las propuestas que han causado confrontación en el Ayuntamiento. La de Zaragoza en Común (Casa Palestina) ha sido criticada por los grupos de la bancada derecha como un intento de "politizar" este acto institucional, mientras que la sugerencia de Vox (a la entidad Ainkaren) ha causado revuelo en la izquierda por tratarse de una entidad "ultracatólica" y "antiabortista".

Una tensión que, durante las últimas semanas, no ha parado de crecer. Prueba de ello han sido las multitudinarias concentraciones en contra del genocidio en Palestina o que desde el grupo de Vox han decidido, directamente, no estar presentes en el salón de plenos cuando los elegidos por ZeC han recibido el galardón.

Esta celebración es uno de los actos institucionales de las Fiestas del Pilar. El año pasado, el galardón recayó en el vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, mientras que se nombró como Hijos Predilectos la Junta Coordinadora de Cofradías, Javier Macipe y Carlos Val-Carreres.

Entre los invitados a este acto tradicional, han estado presentes la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; el consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística, Octavio López; el presidente de la Fundación Ibercaja, Amado Franco.

No ha faltado a la cita tampoco el vicepresidente primero de las Cortes, Ramón Celma; el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán; Prudencio Horche, director de la academia general militar; la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea; y la rectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal.

Casa Palestina

La portavoz de Zec, Elena Tomás, ha sido la encargada de loar a la Casa como "gesto simbólico" en "uno de los momentos más importantes para Zaragoza". "Este salón de plenos va a ser testigo de la voz y el clamor de un pueblo que vive bajo la sombra de la ocupación desde 1967", ha sentenciado emocionada.

"Quien exige justicia para palestina lo hace para todos los pueblos del mundo. No podemos callar ante la barbarie. Denunciar el genocidio palestino es un deber humano y moral. Palestina no está sola", ha agregado la edil.

El diploma lo ha recogido Reema Souqi, en representación de la entidad. Un cambio que se ha dado a última hora tras darse a conocer que el que iba a ser el encargado y representante de Casa Palestina en Aragón, Ibrahim Abayat, es "un terrorista deportado por Israel en 2002". Tomás no ha dudado en agradecerle al presidente su labor por "hacer llegar esas voces, testimonios y experiencias a Zaragoza".

Casa Cuna Ainkaren

Tras este reconocimiento, todos los concejales de Vox han entrado en la sala para condecorar a Teresa González Campos, presidenta de la Casa Cuna Ainkaren. La encargada de loar a González ha sido la edil Eva Torres, quien ha asegurado que es "honor y un privilegio poder agradecerle su ayuda y acompañamiento a mujeres embarazadas en distintas situaciones".

"¿Pueden imaginar la responsabilidad que es dirigir esta casa de acogida? ¿Lo que supone que más de una veintena de mujeres jóvenes y otros tantos bebés dependan de tí?", ha reclamado Torres, quien ha asegurado que Teresa "recuerda que cada vida importa, representando el valor del compromiso con sus convicciones católicas".

"Este reconocimiento es un reflejo de lo que hemos construido entre todos, un refugio para las mujeres que han encontrado una madre tendida. Mujeres que llegan sin un ápice de amor o cariño que se levantan y nos enseñan que siempre hay futuro. Que la vida se defiende y es una esperanza", ha declarado la presidenta de Casa Cuna, quien ha agradecido a Torres y a todo el grupo de Vox.

‘Believe in Art’

La portavoz del grupo socialista en Zaragoza, Lola Ranera, ha trasladado sus enhorabuenas a todos los galardonados este sábado en el salón de plenos. Unas palabras iniciales de su loa a 'Believe in Art' en el que ha pedido recuperar el "respeto institucional" de este acto.

Tras esto, ha asegurado que la asociación "nació hace una década como un proyecto que logrado transformar el color y ha conseguido humanizar nuestros hospitales". "Nos han enseñado una verdad en forma de grafiti: 'si no hay nada más cree en el arte'", ha concluido.

Las tres fundadoras, Beatriz Lucea, María Luisa Grau y Marisa Vela, han trasladado su agradecimiento "a la ciudad y al Ayuntamiento". Asimismo, han expresado que 'Believe in Art' es "un proyecto de ciudad, Zaragoza entera está en cada mural y en cada sonrisa".

Bomberos de Zaragoza

El concejal del área de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, ha sido el encargado de pronunciar la loa para el cuerpo de bomberos de Zaragoza, "hombres y mujeres que no entienden de horarios ni comodidades propias".

"Su vocación de servicio público les mueve en su día a día, lo que les ha convertido en uno de los mayores orgullos de Zaragoza", ha asegurado. Ha recordado también grandes actuaciones del cuerpo como "el atentado del hotel Corona, el de la Casa Cuartel o en la dana de Valencia".

El diploma lo han recogido Eduardo Sánchez, Enrique Mur y Armando Cester en representación de todo el cuerpo municipal. "Gracias a la alcaldesa, a la concejal Ruth Bravo y al Ayuntamiento que han ayudado conseguir todo lo los logros así como a impulsar el servicio", ha expresado Sánchez.

"La ley de protección civil dijo que todos somos parte de ella, por eso hay que extender este galardón a toda la ciudadanía que está presente cuando es necesario", ha concluido.

Medalla de oro

La máxima distinción que otorga el Ayuntamiento de Zaragoza, la Medalla de Oro, la ha recibido Paloma de Yarza, la presidenta del Heraldo de Aragón. Un galardón que le ha colocado la alcaldesa, no sin antes dedicar una extensa y orgullosa loa al condecorado.

"Querida Paloma, tu nombre se inscribe hoy en el mismo camino que recorrieron quienes con compromiso y ejemplo ayudaron a forjar Zaragoza", ha declarado la regidora. No ha dudado en destacar "el linaje de mujeres valientes, adelantadas a su tiempo, que hicieron de la comunicación no solo un oficio, sino un compromiso vital con la sociedad".

En sus palabras, la regidora ha hecho un repaso de la carrera e historia de la galardonada. "Renunciaste a tu vocación médica y a una vida cómoda en Barcelona para volver a Zaragoza, con tu familia y tu gente. Para representar a la memoria viva de Aragón que durante 130 años ha acompañado a nuestra sociedad", ha señalado, entre muchos otros detalles de su labor.

Con la medalla puesta, Paloma de Yarza ha comenzado sus palabras dándole la enhorabuena a el resto de entidades y asociaciones que han sido premiados este sábado. "No somos ajenos a lo que está ocurriendo en Gaza y desde las páginas del diario seguimos este conflicto con enorme preocupación", ha asegurado.

Asimismo ha expresado su emoción por recibir esta distinción, "el mayor orgullo para un zaragozano". En sus palabras ha trasladado su pasión tanto por la ciudad donde creció. "Soy muy feliz en esta mi ciudad. He vivido sus cambios y transformaciones, su evolución y crecimiento", ha declarado.