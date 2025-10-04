Zaragoza se blinda para el pregón de las Fiestas del Pilar: atención a los robos y control total del aforo

Imagen de archivo de la Policía Local durante el pregón de las Fiestas del Pilar de Zaragoza Policía Local de Zaragoza

Zaragoza afronta uno de los eventos más multitudinarios con la celebración del pregón de las Fiestas del Pilar este sábado. El acto espera que llene la plaza de 45.000 personas para ser testigos del pistoletazo de salida que tendrá el honor de protagonizarlo los cineastas aragoneses Javier Macipe, Pilar Palomero, Paula Ortíz, acompañados de la diseñadora Arantxa Ezquerro, la realizadora Blanca Torres y el actor Pepe Lorente.

El aluvión de afluencia en la plaza del Pilar hace que la seguridad sea un elemento clave para el buen devenir del acto que da comienzo a las 21.00, pero que acoge a miles de personas con horas de antelación. Ante esto, la Junta de Seguridad conformada por los órganos de gobierno de Delegación de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado atan cualquier cabo suelto para mantener la seguridad e integridad de los ciudadanos.

Un factor clave pasa por el aforo de la plaza que cuenta este año con una mayor capacidad tras la retirada del edificio del cubo de la Oficina de turismo. Así, 45.000 personas se reunirán en la plaza del Pilar. Para tener a todo el mundo controlado, el Ayuntamiento de Zaragoza ha activado el Plan Municipal de Emergencias de Protección Civil que contará con el control del aforo mediante 13 cámaras de conteo que medirán los grados de participación de la céntrica plaza.

Estas están situadas en los puntos estratégicos de entrada y salida que emitirán señal al Puesto de Mando Avanzado situado tras la Lonja en paseo Echegaray y Caballero. A esto se une el refuerzo para limitar el acceso a la plaza cuando esta esté a punto de congregar el límite de asistentes.

Por ello, desde la Junta de Seguridad determinaron situar los cortes de acceso desde plaza de España para que no se generara un gran tumulto de personas en las calles que convergen en el Pilar y evitar estrechamientos de botella, mejorando la seguridad. Además, está prevista también la posibilidad de cortar el Paseo de la Independencia cuando fuese necesario.

Así, el plan contempla zonas de escape y, por lo tanto, el Paseo Echegaray y Caballero será peatonal, mientras la Plaza de San Bruno, la Plaza de la Seo, Macanaz y el Mercado Central serán las principales vías de salida. También el Puente de Piedra se cortará el tráfico en esos momentos.

Para tener un control mayor de quién entra y sale de la plaza y sus zonas limítrofes, la Policía Nacional ha intensificado su operativo y cuenta con una serie de cámaras de videovigilancia a lo largo y ancho de la plaza del Pilar.

"Para ver el pregón, durante todo el recorrido, se recomienda ir con antelación suficiente. Si en un momento determinado vemos que hay muchas personas debemos ser precavidos ya que si hay un número de personas, por lo tanto, no es necesario aumentarla más", aconseja el portavoz de la Policía Local, Juan Valentín Sánchez.

Todos agentes a pie de calle

Para que las Fiestas del Pilar puedan fluir con la mayor seguridad posible todos los miembros de la Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, Guardia Civil y Bomberos de Zaragoza se encuentran trabajando en el operativo.

En un evento tan multitudinario como es el pregón, la Policía Local activa un operativo con más de cien agentes destinados a cubrir la seguridad peatonal y vial en el entorno de la plaza del Pilar. Así, concentran su radio de acción en el control del tráfico en las vías próximas e intersecciones.

"Recomendamos primero priorizar el uso de transporte por autobuses o tranvías, taxis o demás vehículos. Si podemos desplazarnos a pie y hacerlo con el tiempo suficiente para llegar a destino sin prisas", indica.

En el caso de la Policía Nacional cuentan con toda la plantilla trabajando con el refuerzo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de otras comunidades. Así, durante el pregón contarán con puntos fijos de seguridad.

En estos puntos, agentes con chaleco reflectante, pertenecientes a la Policía Judicial de las diferentes comisarías de distrito de la ciudad y de la UIP, darán asistencia a víctimas de robo durante el evento. Una medida que ya se implementó en la edición pasada y vuelve a repetirse tras los buenos resultados.

Mayor seguridad ante robos

Desde la Policía Nacional ponen gran hincapié en la prevención ante posibles robos del teléfono móvil o carteras. Así, explican que se están dando cuatro modalidades. Entre ellas, en las que se dedican a cortar con un cúter el bolso para que así caiga el móvil al suelo y poder hacerse con él. Otra técnica de robo que se está dando es el descuido en el que se esperan a que estés entretenido para ejecutar el robo.

A estos métodos hay que añadir que ahora se aprovechan de los momentos en los que se encuentran grabando con el móvil para, con un empujón, provocar que se caiga el teléfono y ya ahí robarlo. Otro consiste en cortar directamente el cordón del cuello.

Así, recomiendan que durante el pregón llevar todos los bolsos o mochilas en la parte delantera y evitar encarecidamente guardar el móvil en los bolsillos traseros de los pantalones. A lo que añaden que es recomendable no llevar las tarjetas de crédito junto al documento de identidad.

Otros puntos de seguridad y acompañamiento

Además de la presencia continua de los agentes policiales, la seguridad también se refuerza con la presencia de Cruz Roja. La entidad social se situará en la plaza del Pilar para dar asistencia sanitaria y psicosocial desde las 17.00.

A ello se suma la presencia de los Espacios Seguros que concienciarán y divulgarán información ante agresiones sexuales y abuso de sustancias. Como además prestarán servicio de acompañamiento en el caso de sufrir "cualquier tipo de violencia".