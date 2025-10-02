Zaragoza se prepara para las Fiestas del Pilar con un operativo especial de bus, taxi y... ¿tranvías?

El Ayuntamiento de Zaragoza ha preparado un operativo especial para garantizar tanto la movilidad como la limpieza de la ciudad durante las Fiestas del Pilar. La organización se ha diseñado desde el área de Medio Ambiente y Movilidad, en coordinación con la Policía Local, que podrá ajustar el dispositivo en función de la afluencia de personas o de necesidades puntuales.

La alcaldesa, Natalia Chueca, acompañada por la concejal Tatiana Gaudes, ha presentado este jueves los detalles de este plan, que ha calificado como "el despliegue más amplio de los últimos años". Según ha explicado, se ha realizado un "análisis exhaustivo" de los actos programados para asegurar que toda la ciudad se mantenga en condiciones óptimas en unos días en los que Zaragoza recibe a miles de visitantes.

Este año, como novedad, el Paseo de la Independencia permanecerá abierto al tráfico salvo en momentos puntuales en los que se celebren actos multitudinarios, como el Pregón o la Ofrenda de Flores. En esos casos, se cortará la circulación con accesos alternativos a garajes y desvíos señalizados.

Zonas peatonales

Por su parte, el Puente de Piedra y la calle Don Jaime serán peatonales entre el 3 y el 13 de octubre para facilitar la movilidad de los peatones hacia el centro. Esto afectará a varias líneas de autobús urbano, que modificarán su recorrido.

Los autobuses urbanos funcionarán con horarios laborables incluso en festivos y contarán con refuerzos nocturnos. Se pondrán en marcha dos lanzaderas hacia Valdespartera (V1 y V4) y habrá autobuses adicionales para la Feria de la Cerveza del Parque de Atracciones. También se incrementará la flota de los Búhos y se reforzará el servicio especial para personas con movilidad reducida.

El tranvía circulará las 24 horas entre el 4 y el 13 de octubre, con frecuencias de 4,5 minutos en los momentos de mayor demanda. No obstante, sufrirá paradas puntuales por actos festivos que obligarán a modificar temporalmente su recorrido. O al menos ese es el plan. Aunque, si la huelga que han convocado los trabajadores sigue adelante, el servicio se podría ver afectado a partir del Día del Pilar.

Además, habrá servicios especiales hacia los barrios rurales y municipios del entorno, como Cuarte de Huerva, Cadrete, María de Huerva o La Muela, los días de mayor afluencia.

Taxis

El servicio de taxi duplicará su oferta en los momentos clave de las fiestas y contará con una gran parada en la entrada principal de Valdespartera, vigilada por la Policía Local. También se habilitarán itinerarios específicos para taxis y transporte público.

En el entorno del recinto ferial de Valdespartera se aplicarán modificaciones de tráfico similares a las de años anteriores: cambios de sentido en algunas calles y restricciones para vehículos particulares en la Avenida de Casablanca, que quedará reservada a transporte público. Estas medidas estarán vigentes del 3 al 20 de octubre.