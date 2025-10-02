Los Espacios Seguros estarán atendidos por 16 profesionales durante las Fiestas del Pilar de Zaragoza

Zaragoza tendrá nuevos puntos de concienciación y acompañamiento ante agresiones sexuales durante las Fiestas del Pilar. Los denominados Espacios Seguros buscan dar una cobertura más amplia de los conocidos Puntos Violeta que venían dando servicio en eventos multitudinarios desde hace unos años. Así, contarán con un total de 16 profesionales que trabajaran por dar cobertura durante los días festivos.

Estos nuevos puntos, que se estrenaron en el Vive Latino, se distribuirán en un total de ocho localizaciones para dar cobertura a los actos con mayor aglomeración de personas. Los nuevos espacios estarán conformados por dos profesionales que estarán prestando atención durante las horas de servicios, según confirman fuentes municipales.

Los perfiles de los trabajadores parten de un ámbito psicosocial, así contarán con profesionales de la Psicología, Educación y Trabajo Social especializados en tratamientos de Igualdad. La contratación de la gestión de estos puntos salió a licitación por el consistorio Zaragozano por 18.136,54 euros, que fue otorgada a la empresa Abantu.

Los emplazamientos se sitúan en los puntos de mayor aglomeración durante las Fiestas del Pilar y darán servicio durante 170 horas. Los espacios que más cobertura se centran en el Recinto Ferial Valdespartera en los que estarán activos durante 11 días (del 3 al 13 de octubre) que atenderá en tramos de 19.00 a medianoche según el día.

Mientras, el punto de referencia de Espacio Zity y las Foodtrucks tendrán una cobertura durante 10 días (del 3 al 12 de octubre). El punto de referencia para los jóvenes por sus conciertos atenderá en horario nocturno de 23.00 a 4.00. En el caso de las Foodtrucks, entre la horquilla de 22.00 a 1.00.

Además de los mencionados, los puntos de Espacio Seguro estarán ubicados en la Estación del Norte, Jardín de Invierno, Fiesta Viral Light (Auditorio) y PopyRock en la plaza Merino. En todos ellos el horario de atención está acotado a las horas de las actuaciones que tienen lugar en los escenarios.

Desde el consistorio recalcan que estos espacios son un punto de vital importancia ya que hacen un arduo trabajo de "concienciación y sensibilización", sobre todo, entre los más jóvenes. Así, buscan no solo acotarse a la atención de agresiones sexuales a mujeres, sino que dar un servicio más plural en el que se atenderán "cualquier tipo de violencia" da igual el sexo.

Además, dentro de estos espacios quieren poner el foco en la prevención y abuso de sustancias alcohólicas y drogas durante los días festivos.

Así, las profesionales contarán con material divulgativo entre ellos 2.000 lanyard, 1.500 tapavasos, 2.000 pulseras, 2.000 pegatinas, 6.000 tarjetas de espacio seguro. A lo que se suma alcoholímetros y cuadernos de información del Centro Municipal de Prevención de las Adicciones y de Zona Salud Joven Amparo Poch.

Los Espacios Seguros se enmarcan en la campaña puesta en marcha por el consistorio ante agresiones sexuales y digitales con el lema 'Un match y un fueguito no implican nada' durante las Fiestas del Pilar. Este mensaje se une a los anteriores y que vuelven a sonar con fuerza como 'No es no'.

Todo ello se suma a acciones que se han conformado por parte del consistorio en materia de igualdad. Así, los espacios de ocio desde bares, discotecas y peñas están al tanto del protocolo de actuación en caso de agresión sexual. Como también la Asociación Provincial de Autotaxis y la Cooperativa de Taxi Zaragoza quienes desde el año pasado participan en la campaña 'Taxi seguro' para prestar servicio a aquellas mujeres que hayan sido víctimas de agresiones o se sientan inseguras al volver a casa.

La creación de los Espacios Seguros ha dado lugar a enfrentamiento entre el ministerio de Igualdad y el Ayuntamiento de Zaragoza. La ministra Ana Redondo acusó el pasado martes al Gobierno de Natalia Chueca de que esta medida ha sido tomada para que "no se les coma Vox".

Unas palabras que no fueron bien recibidas por la concejala de Igualdad en Zaragoza, Marian Orós, quien reiteró la petición de dimisión de Redondo por "hacerlo todo mal" ante todas las polémicas que giran sobre su gestión.