Todo listo para las Fiestas del Pilar 2025: horarios, precios y atracciones de las ferias de Zaragoza en Valdespartera

Las Fiestas del Pilar de Zaragoza ya están aquí. Este viernes 3 de octubre el Padre Gilherme dará el pistoletazo de salida (o más bien el pinchazo) con su concierto de música tecno en la plaza del Pilar.

El sábado 4 será el comienzo oficial, con el pasacalles y el pregón de las fiestas. A las 21.00 los mañicos y mañicas se reunirán bajo el ayuntamiento a escuchar el discurso, cantar el 'Somos' y ver los fuegos artificiales.

Para unas fiestas de cine no podía haber mejores pregoneros que Javier Macipe, Paula Ortiz y Pilar Palomero, los expertos del séptimo arte estarán acompañados por Arantxa Ezquerro, Blanca Torres y Peper Lorente.

Pregón, fuegos artificiales, conciertos, jotas, pasacalles... y cómo no: ferias. El recinto de Valdespartera, aparte de acoger el Espacio Zity y sus conciertos, la Oktober Fest y sus cervezas, el circo y sus risas, acoge las atracciones.

Las ferias de las Fiestas del Pilar de este 2025 estarán abiertas desde el viernes 3 de octubre. La inauguración está prevista para las 17.00.

Ferias en Valdespartera

Las ferias de las Fiestas del Pilar contarán con más de 130 atracciones y casetas. En concreto serán 31 atracciones infantiles, 24 de mayores, 10 grúas-bumpers, bingo, dos tómbolas, dos casetas de rifas, 40 casetas de habilidades, y 20 de alimentación (bebidas, dulces, churros...).

El recinto ferial de Valdespartera estará abierto desde el viernes 3 de octubre hasta el sábado 18. Además, la última semana, una vez que ya se han acabado las fiestas del Pilar el precio de las atracciones suele estar a mitad de precio.

En el barrio también se lanzarán fuegos artificiales ese último sábado, a las 22.00 horas. Lo que no habrá en esta ocasión es el espectáculo de drones que se trasladó del centro a Valdespartera el año pasado, pero este 2025 se ha eliminado definitivamente.

Lo que se mantiene es el "Día sin ruido", este año será el jueves 16. Se trata de una jornada especial, en la que las atracciones no ponen sus músicas para crear un ambiente más tranquilo y accesible para que las personas con autismo, hipersensibilidad auditiva y otras discapacidades puedan disfrutar también de las atracciones.

Como siempre, habrá días con descuentos tanto para poseedores del carnet joven de Aragón como para todo el público con precios reducidos o con 2×1 en la última semana. El precio de las atracciones de 3,5 euros a 5 euros, según la feria en cuestión; y con el precio rebajado suelen rondar los 2 euros.

¿Cómo llegar a las ferias de Valdespartera?

Lo mejor para llegar a las atracciones es el tranvía. Es el medio de transporte más rápido, de más capacidad y cercano al recinto. Durante las fiestas se aumenta el número de tranvías y su capacidad; pues ponen dos convoyes. Aún así, suele ir hasta los topes en las horas punta.

La parada de referencia de todos los viajeros es "Mago de Oz", la última, no hay pérdida. También se puede llegar en autobús urbano, ponen una línea especial la V1, que sale desde la Puerta del Carmen.

Este año además también se puede llegar en bizi. Las nuevas bicicletas eléctricas municipales han ampliado sus estaciones y ahora hay para aparcar también en el barrio de Valdespartera.

El coche también es una opción, pero como recomendación: que sea la última. Se puede aparcar por la zona, pero lo más seguro es que habrá que dar un par de vueltas hasta encontrar hueco. Y luego, en las ferias hay muchas casetas de alimentación, y una cervecita fresca siempre entra bien en esos momentos, por lo que es mejor no tener que coger el coche luego.