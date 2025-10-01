Aemet avisa a Zaragoza: esta es la previsión del tiempo para el inicio de las Fiestas del Pilar 2025

Zaragoza está a las puertas de las Fiestas del Pilar 2025. Este viernes 3 de octubre ya hay organizadas diferentes actividades y conciertos, y el sábado 4 será el clásico pregón desde el balcón del Ayuntamiento.

Estas fechas otoñales suelen estar marcadas por la inestabilidad en el tiempo, y el año pasado los zaragozanos vivieron la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar bajo la lluvia. ¿Qué tiempo hará este año en las Fiestas del Pilar?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha adelantado cómo se comportará el tiempo en Zaragoza durante este primer fin de semana de octubre y las previsiones son buenas.

Las previsiones de la Aemet apuntan para el inicio de estos Pilares un tiempo estable, con predominio del sol y temperaturas agradables, aunque con algunos matices que conviene destacar.

El viernes arrancará con cielos poco nubosos y temperaturas suaves a primeras horas, cercanas a los 10 °C. Conforme avance el día, el termómetro subirá hasta rondar los 25–26 °C, ofreciendo una jornada muy propicia para actividades al aire libre. No se esperan precipitaciones ni cambios significativos.

El sábado se mantendrá en la misma línea de estabilidad. Las mínimas apenas subirán un grado respecto al día anterior, situándose en torno a los 11 °C. La tarde será templada, con máximas de hasta 27 °C y un cielo despejado en la mayor parte de la jornada. Una situación ideal para disfrutar del programa de fiestas.

El domingo, en cambio, traerá algo más de movimiento en el cielo. Aemet prevé intervalos nubosos a lo largo del día, aunque sin riesgo relevante de lluvia. La temperatura mínima será más alta, alrededor de los 16 °C, mientras que la máxima podría alcanzar los 29 °C, marcando un contraste notable con el frescor de las primeras horas.

En conjunto, el fin de semana será mayormente soleado y cálido para la época, con un ligero aumento de la nubosidad el domingo. El viento no se espera especialmente intenso, el cierzo dará un respiro a los maños y mañicas que salgan a la calle a disfrutar de las fiestas.