Golpe a los VTC de Uber, Bolt y Cabify en Zaragoza: la Policía Local pone casi mil denuncias por no tener licencia

Los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) hace seis meses que se ven sumidos en una regulación promovida por el departamento de Fomento del consejero Octavio López a raíz de las reclamaciones y las amenazas de huelga que efectuaron desde el sector del taxi.

Tras estos seis meses desde que se promulgó la orden, la Unidad de Motoristas de la Policía Local de Zaragoza ha tenido un trabajo sin precedentes para captar a todos aquellos que carecían de licencia y que circulan amparados a Cabify, Uber o Bolt en la capital.

El cuerpo de seguridad municipal puede sancionar, inmovilizar, y cuando lo vean necesario se encuentra el extremo de llegar a retirar y trasladar al depósito municipal a aquellos vehículos que no tenían el permiso en regla para circular por la ciudad.

Los números demuestran que desde la Policía Local han estado ocupados en esta materia. Así, se han producido 917 denuncias a conductores de VTC. Todas ellas han sido tramitadas al órgano sancionador perteneciente al departamento que lidera Octavio López.

Entre las sanciones interpuestas, proliferan los casos sin licencia municipal. Según trasladan desde el cuerpo de seguridad se ha aumentado las inspecciones a estos vehículos en un 30% tras entrar en vigor la orden el pasado marzo.

Aunque en estos casos, el cuerpo de seguridad podría echar mano de la grúa municipal para la retirada del vehículo, los pasos que se están siguiendo son parar la carrera. De esta manera, solicitan el fin de esta y piden al cliente que se baje del vehículo, lo que supone un choque para los usuarios.

En el caso en el que sí que ha entrado la grúa en acción, que ha sido tres en todo este periodo, ha sido cuando las carreras que se están realizando no están inscritas en el registro de la web de Fomento. Así, la Policía Local ha interpuesto hasta tres denuncias de este tipo, lo que supone tres VTC de camino al depósito municipal remolcados por la grúa.

Así, la orden estipula tres posibilidades para denunciar y llevar el vehículo al depósito. En primer lugar, en el caso de parar un VTC que no tiene licencia reglamentaria en Aragón mientras realiza un servicio urbano, el cuerpo policial puede llamar a la grúa para llevar el vehículo al depósito municipal.

En el supuesto de que esté inscrito en Aragón, también podrá ir directo al depósito si no ha registrado en la web de Fomento la carrera. Y por último, por haber realizado un servicio fuera de sus aplicaciones como Uber, Cabify o Bolt y lo hacen de la manera tradicional con la que funcionan los taxis.

Según los últimos datos, solo hay registrados con licencia municipal hasta 59, una cifra que desde la cooperativa de taxis han reiterado continuamente que es una cifra "suficiente" entre las tres empresas que están afincadas en Zaragoza. Una flota inferior a la que maneja la Cooperativa de Taxis con 1.758 taxis.