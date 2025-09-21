Se buscan vecinos en este barrio de Zaragoza: son pisos por 330.000 euros en esta zona céntrica en expansión

A pesar de que Zaragoza se ha convertido en una de las mejores ciudades para vivir en los últimos años, lo cierto es que sigue arrastrando algunos problemas que parecen tener difícil solución. El más recurrente, y que está relacionado con otros a su vez, es el de la falta de vivienda.

Y es que, a la hora de buscar una casa en la capital de Aragón, uno de los principales problemas que encuentran los ciudadanos es la falta de oferta (lo que supone, a su vez, un incremento del precio). No obstante, las cosas están comenzando a cambiar y cada vez hay más obra nueva (ya sea de vivienda asequible o libre).

Zaragoza es ya una ciudad amplia y diversa. Casi se podría decir que se está construyendo en todos los barrios. Sí, porque lejos de lo que pueda parecer, no solo se construye en barrios más alejados (como Arcosur o Rosales del Canal). También hay opciones para aquellos que quieren vivir más cerca del corazón de la ciudad, a unos precios que si bien no son para todo el mundo, las zonas comunes, los acabados y las conexiones juegan un papel fundamental en estas viviendas.

Nuevas viviendas

Ejemplo de ello es la construcción de City Zen Residencial, cuya segunda fase avanza a buen ritmo desde que se puso en marcha en abril de 2025. Según señalan desde la promotora inmobiliaria, esta parte de las viviendas avanza a buen ritmo desde que se puso en marcha en abril de 2025.

Desde su salida a la venta a mediados de junio del mismo año, esta nueva etapa del proyecto ha despertado un gran interés y está teniendo una acogida extraordinaria entre los compradores, consolidándose como uno de los desarrollos residenciales más atractivos de la zona.

Zona que está en pleno crecimiento porque, justo en frente de donde se construyen estos edificios van a comenzar -a finales de este 2025- las esperadas obras del Portillo. El vasto parque de 9 hectáreas será el eje central de este cambio, y junto a él, las principales avenidas de la zona sufrirán una completa modernización, ofreciendo a los zaragozanos un espacio más verde, accesible y con mayor calidad de vida.

SPA del edificio. Brial

Un espacio que se hará realidad en 2027, justo cuando las obras de la segunda fase de City Zen Residencial estén listas. Una vez completada, el complejo contará con nuevas y modernas instalaciones que complementarán las ya contempladas en la primera fase, con el objetivo de ofrecer a los futuros residentes un entorno pensado para el bienestar, la convivencia y el ocio.

Piscina climatizada y espacios infantiles

La primera fase -que se entregará a los propietarios este diciembre- incluye una piscina climatizada interior con vestuarios y aseos, una piscina exterior, extensas zonas ajardinadas con andadores, espacios de juegos infantiles y amplias áreas de césped. También contará con una sala destinada a aparcabicis, una sala comunitaria equipada con zona de coocooking para celebraciones y otra sala para la realización de eventos y actos comunitarios. Estas instalaciones están diseñadas para fomentar el encuentro entre vecinos y crear un ambiente de comunidad desde el primer momento.

Por su parte, la segunda fase incorporará un gimnasio completamente equipado, más vestuarios y aseos, una sala de pilates y un gran lobby de entrada que dará la bienvenida a residentes y visitantes. Con estas nuevas dotaciones, CityZen Residencial refuerza su apuesta por un estilo de vida activo, saludable y conectado, ofreciendo espacios que combinan confort, modernidad y funcionalidad.

Piscina exterior climatizada. Brial

Actualmente, el residencial cuenta con una amplia variedad de viviendas disponibles para la venta. Entre ellas se incluyen áticos desde 334.900 euros, como un ático de 123 metros cuadrados con dos dormitorios, situado en la tercera planta exterior, con terraza y plaza de garaje incluida. También hay pisos de tres dormitorios desde 419.900 euros, con superficies de 129 metros cuadrados en segunda planta exterior, y viviendas de cuatro dormitorios desde 461.900 euros, con 141 metros cuadrados en primera planta exterior.

Para quienes buscan grandes espacios y algo más exclusivo destacan un ático de 760.900 euros con cuatro dormitorios y 238 metros cuadrados en novena planta, y un ático de 764.900 euros con cinco dormitorios y 194 metros cuadrados en la duodécima planta. Todas las viviendas cuentan con terraza y plaza de garaje incluida en el precio.