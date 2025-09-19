Reabre el mercadillo artesanal "más especial" de Zaragoza: en pleno centro, con actividades gratuitas y puestos de comida

Después de una breve pausa durante los meses estivales de julio y agosto, el Mercado de Los Porches, organizado por la Asociación Hoja de Ruta 80 en colaboración con el centro comercial, reabre con una nueva edición el próximo domingo 21 de septiembre, de 10.30 a 14.30 horas, en los pasillos de Los Porches del Audiorama.

A lo largo de la jornada, pensada para todos los públicos, se han preparado actividades complementarias para las familias, que animarán la mañana, convirtiendo el espacio en un punto de encuentro creativo y de ocio.

Los mercadillos son un plan perfecto para pasear entre los puestos artesanales, de moda, de libros... este mercadillo en el centro de Zaragoza se realiza dentro de Los Porches, que cuenta con bares y restaurantes para comer.

¿Cómo es el mercadillo artesanal más especial de Zaragoza?

Esta edición, acogerá un Taller de fotografía impartido por la Escuela de Fotografía Centro de la Imagen de 12:00 a 13:30 horas. La actividad se centra en cómo sacar partido a nuestros móviles y smartphone para crear imágenes. Además, en horario de 11:00 a 14:00 horas, se llevará a cabo un intercambio de esquejes.

Asimismo, el Mercado ofrecerá una cuidada selección de puestos que aglutinan diseño local, artesanía, ilustración, moda y complementos, cerámica y pequeñas editoriales independientes, con el objetivo de brindar al público una experiencia divertida y enriquecedora.

Mercado de los Porches. Pineapple Comunicación

En este sentido, los visitantes podrán disfrutar de una selección con más de 25 expositores entre creadores, artesanos y productores locales en un ambiente cercano, familiar y sostenible.

“Estamos muy contentos de volver a celebrar en el centro comercial el Mercado de Los Porches”, asegura Javier Cuevas, gerente de Los Porches del Audiorama. “Esta cita mensual reúne a numerosos emprendedores y creativos aragoneses y supone un encuentro de ocio e intercambio social para que los vecinos del distrito puedan disfrutar de diversos planes familiares un domingo al mes”, termina.

Actividades y horario del mercadillo

El mercado de Los Porches reabre este domingo 21 de septiembre por la mañana. Se puede ir a visitar a partir de las 10.30, pero si se quiere participar en alguna actividad este es el horario: