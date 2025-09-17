La Policía Local de Zaragoza abre sus puertas para dar a conocer su trabajo: estas son las fechas y actividades

Dos agentes de la policía local montados sobre dos miembros del escuadrón, en la plaza del Pilar de Zaragoza. Europa Press Zaragoza

A partir de este domingo 21 de septiembre hasta el día 25, el cuerpo municipal hará varias visitas y turnos por sus diferentes cuarteles y unidades.

El cuerpo de la Policía Local de Zaragoza busca acercarse aún más a todos vecinos a los que sirven. Por motivo de su 175 aniversario abren las puertas de su casa para mostrar a todos aquellos interesados el trabajo que hacen desde dentro para preservar la seguridad de la capital aragonesa.

De esta forma, la Policía Local ha habilitado tres días para no dejarse nada que ver en el que se podrán recorrer el Cuartel de Palafox (23 de septiembre), Caballerizas (24 de septiembre) y el Cuartel de la Paz (25 de septiembre).

Durante las visitas se podrá conocer el museo, la emisora del 092, el parque infantil de Educación Vial o la academia en la que se forman los policías que se sitúa en el Cuartel de Palafox.

En el caso del Cuartel de la Paz, dentro de sus instalaciones se accederá a la zona de atención al público en el que se descubrirá el espacio diseñado para recibir y atender a los ciudadanos. No solo eso ya que podrán conocer la galería de tiro, destinada al entrenamiento y perfeccionamiento de las habilidades de tiro de los agentes.

Además de una visión extensa del centro centro logístico donde se encuentran los vehículos que permiten una respuesta rápida ante cualquier emergencia.

Dentro de las visitas programadas una de las estrellas es la de Caballería lo que supone una oportunidad de conocer de primera mano a Bambú, Teneré, Pilgrim, Odín, Montolar, Zahorí y Parzival, los caballos que conforman la Unidad de Caballería de la Policía Local de Zaragoza.

Además de poder verlos también se visita dónde viven y entrenan para estar listos para patrullar por las calles de la capital aragonesa.

Todas las actividades serán gratuitas y está previsto que se realicen con aforo limitado en horarios de 10.30 y 12.00.

No solo eso, sino que los más pequeños también podrán disfrutar de su propia jornada especial en la Escuela Infantil de Tráfico el próximo domingo 21 de septiembre.

En este caso, los menores de 5 a 13 años podrán disfrutar de diversas experiencias de la mano de los agentes de la Policía Local en los que podrán disfrutar de clases sobre seguridad vial, pero también podrán sumarse a la aventura de montarse en las motocicletas de la Policía Local de Zaragoza.

Estas visitas tienen una duración de una hora y tienen que ser con previa inscripción a través de un formulario. Así, ponen a disposición variedad de horarios para que más pequeños puedan tener la oportunidad de acudir: 10.00/ 11.00/ 12.00/ 13.00/ 16.00/ 17.00/ 18.00.