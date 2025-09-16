Confirmado: este será el nuevo recorrido del Rosario de Cristal durante las Fiestas del Pilar 2025

Queda ya poco para que Zaragoza celebre sus días grandes. Motivo por el cual todos los detalles de las Fiestas del Pilar 2025 están saliendo ya a la luz. Más allá de conciertos y ofrendas, hay una procesión en la ciudad que es toda una tradición: el Rosario de Cristal, que se celebra el 13 de octubre en la capital de Aragón.

Este año, y así lo ha confirmado la concejala de Cultura, Sara Fernández, este acto religioso tendrá un recorrido diferente. "La ruta de la procesión se hará al revés", ha confirmado la edil durante la comisión de su área celebrada en el Ayuntamiento este martes.

Así, este cambio que invertirá el recorrido para pasar primero por la plaza del Pilar. El motivo, según Fernández, es evitar que esta tradición coincida con otros actos de las fiestas como el canto del 'SOMOS' -que este año corre a cargo del grupo ejeano Tako (celebrando su 40 aniversario)- o los fuegos artificiales que despedirán las Fiestas.

Ya el año pasado hubo algunos cambios en la salida de la procesión, cuando los primeros grupos se distribuyeron en el lateral de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en vez por la calle Verónica como era habitual. También se cambió su hora, saliendo esta media hora antes, para que no coincidiera con las últimas actividades de las Fiestas.

Además, se renovó la carroza de la Reina de la Hispanidad -tras el accidente que enfrentó en el 2023 llegando a chocarse con un edificio, lo que provocó complicaciones en el chasis y romperse varias banderas que decoraban el barco-. Este año, la imponente carroza volverá a resurgir para el Rosario de Cristal, tras los reparos del año pasado.