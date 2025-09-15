La gran novedad de las Fiestas del Pilar 2025: Zaragoza moverá sus grandes conciertos más allá del centro

Más de 60.000 personas llenan la plaza del Pilar en el concierto de Los40 de 2023 @TonyAguilarOfi X

No queda nada para las Fiestas del Pilar 2025. En poco menos de un mes, Zaragoza celebrará sus días grandes. Momento, para el que el Ayuntamiento ya lo tiene todo preparado. A lo largo de estas últimas semanas se han ido desvelando ya algunos secretos y detalles de las fiestas: como que los artistas callejeros volverán a llenar de música el paseo Independencia o, también, los nombres de los pregoneros de este año.

Aunque todavía quedan muchas cosas por conocer, como cuáles serán los grandes conciertos en la plaza del Pilar. Pero antes de eso, desde el Consistorio han asegurado que este año la agenda musical de las próximas fiestas no se limitará a los tradicionales conciertos multitudinarios en el emblemático 'salón de los zaragozanos'.

Según ha podido saber este diario, el Ayuntamiento ha decidido ampliar la oferta cultural a otros espacios de la ciudad, con el objetivo de redistribuir el flujo de visitantes y evitar la concentración masiva en el centro histórico.

Más oferta musical

Además de la plaza, dos nuevos escenarios acogerán actuaciones de gran formato de la mano de artistas como OBK. Se harán en el Parking Norte, situado junto al recinto de la Expo, y el Jardín de Invierno del Parque Grande José Antonio Labordeta. Todas los conciertos, como siempre, serán gratuitos.

Fuentes municipales destacan que esta descentralización permitirá descongestionar el casco urbano durante las noches de mayor afluencia y, al mismo tiempo, dinamizar otras zonas de la ciudad con actividad cultural y económica.

El nuevo modelo de distribución de escenarios busca también facilitar la movilidad, evitar aglomeraciones y ofrecer alternativas a los vecinos que prefieran disfrutar de los conciertos en entornos más abiertos o menos saturados.

Eso sí, esta distribución lo le quitará protagonismo al 'salón de los zaragozanos' pues también se darán grandes shows como los 40 Principales, que atraen todos los años a miles de ciudadanos. Así, dado el éxito de este tipo de conciertos, el Ayuntamiento ha preparado un gran dispositivo de seguridad que rodeará la plaza del Pilar para evitar cualquier riesgo.

Cámaras de conteo

Las 13 cámaras de conteo, para evitar que se exceda el aforo en la plaza, estarán ya en funcionamiento en la calle Pasaje de los convertidos; en la fuente de la Hispanidad, sur y norte; en la calle Florencio Jardiel; en la calle Milagro de Calanda; en la calle Ximénez de Embún; en la plaza de la Seo, norte y sur; en la calle Santiago (este) y la calle Bayeu; en la calle Forment y la calle Santiago (oeste); y las dos últimas estarán ubicadas en el pasaje del Ciclón, una en el acceso este y otra en el oeste.

Además de estos puntos de música gratuitos, la oferta no se acaba aquí. Como siempre habrá otros espacios donde habrá grandes conciertos como en el Espacio Zity, donde actuarán a lo largo de la semana estrellas como Melendi, Duki o Rels B.

También el Príncipe Felipe acogerá actuaciones de gran calado, como la de Loquillo el viernes 11 a las 21.00. O en el Auditorio de Zaragoza, donde los ciudadanos podrán disfrutar de otro tipo de registros musicales de la mano de DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra.