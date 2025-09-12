Una ventana con forma Z, el nuevo ícono turístico de Zaragoza: "Esta marca es solo el principio"

Zaragoza cuenta desde hoy con una nueva marca turística para promocionarse como destino en el mundo, en un momento en el que la ciudad vive una gran transformación estratégica avalada por el incremento del turismo. Visitantes de Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos y Portugal han viajado este año a la ciudad entre enero y julio, cuando se ha registrado récord histórico de pernoctaciones alcanzando los 1,2 millones de estancias.

Con este crecimiento de la actividad turística, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presentado hoy una nueva marca que, mediante una ventana con forma de zeta que muestra los atractivos de la ciudad, refuerza la identidad propia de una ciudad con más de 2.000 años de historia, y que va más allá de un logotipo o eslogan, es una “nueva manera de narrar y mirar”.

Lo ha hecho en un acto en el palacio de los diseñadores David Ruiz y Miguel Frago, quienes han mantenido un diálogo con el gerente de Zaragoza Turismo, José Francisco García.

Esta nueva marca turística nace en un contexto estratégico. "Tras años difíciles para el turismo mundial, Zaragoza ha demostrado una capacidad admirable de recuperación. Hemos crecido en visitantes nacionales e internacionales, hemos diversificado nuestra oferta y, sobre todo, hemos apostado por un modelo de turismo sostenible, innovador y emocional. Un turismo que no solo visita, sino que vive, conecta y recuerda", ha manifestado.

La imagen, acompañada por el lema 'Aquí y ahora' y creada con un código gráfico y un sistema visual, responde a la necesidad de "consolidar" la identidad turística de la ciudad en los mercados globales, generar orgullo local y transmitir con fuerza lo característico de una ciudad que ha sabido ser romana, islámica, mudéjar, barroca e ilustradora, y que ahora sigue siendo "vibrante, abierta y creativa". Su diseño busca emocionar y despertar curiosidad, y presentar a Zaragoza como la ciudad de las dos catedrales y "donde todo sucede".

"Queremos que esta marca sea una herramienta para proyectarnos, atraer talento, inversión y nuevos públicos", ha indicado. Entre los atractivos que diferencian a Zaragoza de otros destinos en el mundo, se encuentran sus dos catedrales, La Seo y la Basílica del Pilar, que atraen a miles de visitantes al año.

También es la ciudad donde nació el artista aragonés más universal, Francisco de Goya, y es Capital Mundial de la Garnacha, además de ser sede de festivales y eventos de gran trascendencia nacional e internacional. En 2026 será también escenario para contemplar el Eclipse total de sol.

En el proceso de construcción de la marca, en el que han participado un diseñador reconocido a nivel internacional y talento local, se han tenido en cuenta todos estos atractivos.