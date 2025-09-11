Interpeñas Zaragoza ya tiene a su pregonero para unas fiestas del Pilar 2025 que prometen ser inolvidables

A menos de un mes para las fiestas del Pilar, Interpeñas Zaragoza ya tiene pregoneros y Peñista de Honor. El Parque de Atracciones de Zaragoza, será el pregonero oficial Interpeñas 2025 y su Director General, Jorge López, será el encargado de leer el pregón.

"Para el Parque de Atracciones de Zaragoza, es un enorme honor haber sido elegido por Interpeñas como pregonero de las Fiestas del Pilar 2025. Compartimos con vosotros los peñistas y zaragozanos la ilusión de celebrar unos días llenos de alegría, tradición y diversión", señalan desde el Parque de Atracciones.

El Parque de Atracciones y la Federación Interpeñas han mantenido durante años una estrecha colaboración que se ha traducido en actividades conjuntas, descuentos exclusivos para peñista y una relación que ha sabido crecer y consolidarse con el tiempo. Esa complicidad diaria es la que convierte al Parque en el pregonero perfecto para abrir unas fiestas que prometen ser inolvidables.

Sentimiento peñista

El sentimiento peñista tiene nombres propios, y uno de ellos es, sin duda, Nacho Jordan, quien este año ha recibido el reconocimiento más especial: ser nombrado Peñista de Honor 2025.

Con más de 35 años de peñista, siempre fiel a la Peña BO2, su trayectoria es un ejemplo de compromiso, ilusión y pasión por unas fiestas que son parte inseparable de su vida. Jordan no solo ha estado presente como peñista, sino que también ha trabajado incansablemente dentro de la peña, siendo presidente durante seis años, liderando y cuidando de ese gran grupo que para él es como una familia.

Nacho Jordan Interpeñas Zaragoza

Su historia comenzó casi por casualidad, en aquellos años de adolescencia, cuando un compañero del colegio le convenció para apuntarse a una peña. "Igual no había cumplido ni los 16 años cuando entré", recuerda con una sonrisa. Lo que empezó como una aventura juvenil, acabó convirtiéndose en una pasión que marcaría su vida entera.

Para él, ser peñista no es solo ponerse un pañuelo en fiestas, es pertenecer a una comunidad que trasciende las celebraciones. "La diferencia entre ser peñista o no es enorme. Yo puedo ir a mi peña sin haber quedado con nadie y no pasa nada, porque es como una gran familia, siempre hay alguien allí".

Jordan, que sueña con que un día las peñas puedan volver a juntarse en un pabellón común, no duda en afirmar que por el sentimiento peñista hará lo que haga falta. Porque para él, ser peñista es orgullo, es compromiso y es una forma de vida.