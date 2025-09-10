Tenso pleno en Zaragoza por el cierre de 7 Zonas Jóvenes: "A La Romareda va un 5% de la población y no la cierran"

El salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza ha abierto sus puertas este miércoles a una sesión extraordinaria muy acalorada. El motivo: el cierre de siete Zonas Jóvenes. Una de las grandes polémicas en la ciudad que ha llenado la sala en cuestión de minutos (quedando fuera una veintena de personas).

Varias han sido las veces en las que los presentes han pedido la dimisión de la concejal de Juventud, Ruth Bravo, y otras tantas en las que la alcaldesa Natalia Chueca ha tenido que intervenir para pedir "respeto y silencio". No obstante, pese al ambiente caldeado, no ha salido adelante ninguna moción presentada por el Partido Socialista (que solo han contado con el apoyo de Zaragoza en Común).

Hace un mes que se dio a conocer el nuevo modelo de Juventud. Una noticia -o como lo ha definido el concejal Suso Dominguez (ZeC) "una crónica de una muerte anunciada"- que hizo saltar las alarmas entre los diferentes colectivos, grupos políticos y asociaciones.

La nueva estrategia, tal como lo explicó en su día la concejala Ruth Bravo, busca impulsar un nuevo modelo que siga la Estrategia Joven 2030 aprobada en el anterior mandato. El objetivo -y por lo que se cerrarán un total de siete centros- es fomentar la participación de los jóvenes y ofrecerles una programación atractiva, acorde con sus inquietudes y las necesidades del siglo XXI.

El 10% de la población

En total, estos espacios son utilizados por un 10% de la población. Unas cifras que han llevado al Gobierno a plantearse una reorganización, impulsando y destinando los recursos de las siete Zonas Jóvenes a los centros de La Azucarera y El Túnel. Un detalle que, la portavoz socialista, Lola Ranera, ha denunciado comparándolo con otros servicios de la ciudad como "el campo de fútbol de La Romareda al que va un 5% de la población cada 15 días dos horas, y no se cierra".

No obstante, se trata de una decisión que ha tenido una gran contestación. Prueba de ello ha sido el pleno de este jueves, donde el ambiente se ha ido elevando poco a poco. Han comenzado hablando las distintas asociaciones, trabajadoras y usuarios que han participado en la sesión.

De hecho, tanta ha sido la participación de este miércoles que ha habido alrededor de una veintena de personas que se han quedado a las puertas del Ayuntamiento sin poder entrar. Dentro, se ha llenado el aforo (68 personas) en cuestión de veinte minutos.

Posturas

Uno a uno los 17 interventores han ido dejando claras sus posturas. Algunos han defendido el nuevo modelo, señalando que "las actuales Zonas Jóvenes están obsoletas". Otros, por otro lado, han defendido lo que consideran "sus hogares" y "unos espacios donde pueden socializar y sentirse libres".

Y, ha sido a partir de este punto donde el ambiente ha comenzado a subir de grados. Ha habido gritos, acusaciones de "mentir" al Gobierno municipal y muchos abucheos. Incluso una de las presentes -trabajadora de uno de los centros afectado- ha alzado la voz para asegurar que "les están volviendo locas con este nuevo modelo".

"La mentira se ha instalado en este salón de plenos", ha expuesto el concejal de Zaragoza en Común, Suso Dominguez. "Los datos son falsos", ha reiterado. Unas declaraciones ante las que Bravo se ha defendido sacando una lista con los diferentes usos y actividades que han tenido estos espacios a lo largo de este verano: "Torneo de guiñote 0 usuarios, guerra de agua 1 inscrito... Los datos matan su relato", ha defendido la edil.

"Más de lo mismo no es mejor", ha continuado Bravo, quien ha defendido un modelo cuyo objetivo es "llegar a todos, al 90% que no va y al 10% que sí lo hace". "Dejen de manipular", ha sentenciado. Idea y proyecto que ha defendido el concejal Armando Martínez (Vox): "Ojalá pudiera haber un Túnel en cada barrio, pero el dinero sale de todos los zaragozanos y hay que atender otras cuestiones como vivienda o seguridad".

"¿No les gustan las parroquias?"

En este sentido, Martínez ha expuesto que "para el ocio en la ciudad ya hay asociaciones, ludotecas, piscinas y parroquias como hemos hecho toda la vida". Unas declaraciones que se han ganado el abucheo de los presentes y ante las que el edil se ha defendido preguntando: "¿Qué pasa, no les gustan las parroquias?".

La bancada izquierda ha defendido estos espacios asegurando que "los usuarios encuentran espacios donde convivir, aprender a respetarse y convertirse en mejores personas". Así lo ha expuesto Ranera (PSOE), quien se ha dirigido a la alcaldesa para pedirle que "escuche lo que quieren los jóvenes".

Domínguez (ZeC), por su parte, ha asegurado que el nuevo modelo "clasista y elitista" es "un arma de destrucción masiva" que ha "destruido" a uno construido "durante décadas".