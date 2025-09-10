La reforma integral del Coso y la plaza San Miguel reduce su coste y sus tiempos: las obras empezarán después del Pilar

La reforma integral del Coso y la plaza San Miguel en Zaragoza comenzará el próximo 20 de octubre, una vez pasadas las Fiestas del Pilar. Así, la fecha de inicio está cada vez más cerca, por lo que el Gobierno de Zaragoza ha aprobado la adjudicación de las obras a la empresa COPHA por 7.208.790,38 euros.

Una cifra que supone un ahorro de 1,7 millones del precio base de licitación, además de una reducción en los tiempos de trabajo, que pasarán de 17 meses a 15. Así lo ha anunciado esta mañana la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, tras el Gobierno celebrado este miércoles en el Consistorio.

Tal y como lo ha recordado la regidora, esta reforma transformará el eje urbano de conexión entre el paseo de la Independencia y el río Huerva en un espacio "más seguro, confortable, accesible y sostenible". El proyecto, que alcanza los 15.700 metros cuadrados, se transformará en dos carriles centrales de circulación, uno por cada sentido, lo que permitirá ganar más espacio para el peatón y maximizar su uso al contar con unas aceras más amplias.

Las obras se acometerán en distintas fases para minimizar las molestias a los vecinos del entorno lo máximo posible. Además, la alcaldesa ha recordado que aquellos comercios afectados por los trabajos podrán contar con la ayuda de 400 euros al mes, iniciativa que propulsaron desde el grupo político de Vox.

Inversión de 15,7 millones

Además de estas novedades en la reforma de una de las arterias principales de la ciudad, la regidora ha avanzado que el nuevo curso político ha comenzado con un fuerte impulso económico en la inversión de equipamientos, calles y zonas verdes de la ciudad. En total, la inversión global alcanza los 15,7 millones de euros para mejoras que llegarán a Arcosur, El Rabal, el Casco histórico y el Centro.

En esta línea, el Gobierno de Zaragoza ha dado el visto bueno a sacar a licitación la redacción final del proyecto y la ejecución de las obras de la Escuela Infantil de Arcosur, que supondrá una inversión superior a 3 millones de euros.

La licitación plantea "un plazo de 3 meses para la redacción del proyecto y 12 meses para la ejecución de la obra, si bien las ofertas pueden plantear reducción de los plazos", ha explicado Natalia Chueca.

Del mismo modo, el Gobierno municipal ha aprobado "la Fase 1 del Proyecto de Renovación y Mejora del Parque Tío Jorge, ubicado en el distrito del Arrabal, que comprende un conjunto de actuaciones escalonadas previstas en el ámbito completo del parque, y se centra en su zona sureste, delimitada por el eje del bulevar principal y las calles exteriores de Fernando Gracia Gazulla, de Valle de Oza y de Sixto Celorrio", ha explicado la alcaldesa. Para ello se cuenta con un presupuesto de 3.553.237 euros, que será ejecutado de manera coordinada por Ecociudad y el Servicio de Infraestructura Verde.