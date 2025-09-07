Las piscinas de Zaragoza cierran un verano de récord: es la mejor cifra de baños en más de una década

El de este año ha sido un verano de récords en Zaragoza. El calor extremo ha sido uno de los principales protagonistas en la capital de Aragón, llegando a registrar temperaturas superiores a los 40 grados en algunas localidades de la provincia. Prueba de ello ha sido el éxito en las piscinas municipales, que se han convertido en el mejor aliado de los ciudadanos llegando a registrar la mejor cifra de usos en más de una década.

Y, es que, el verdadero termómetro del verano en la ciudad no siempre se mide en las calles, sino en el agua. Se han registrado un total de 965.331 usos a lo largo de la temporada estival, una cifra que, para casi igualarla, habría que remontarse a 2012 cuando se alcanzó una cifra parecida.

Es más, fue en 2009 cuando se consiguió una cifra muy superior (con más de un millón de entradas). Hecho que ocurrió hace más de 15 años. Así, pese a un mes de julio frío, cuando las piscinas se vaciaron más de lo normal, y un agosto ligeramente flojo, los centros zaragozanos han registrado unos datos récord muy marcados por las intensas olas de calor que protagonizaron los meses de junio y agosto en la capital.

Verano de contrastes

Eso sí, ha sido un verano marcado por contrastes. El tiempo ha sido el factor principal que ha afectado, y remontado, los datos de los centros municipales. Según los registros contabilizados por el Ayuntamiento, Julio registró solo 323.417 entradas, el peor dato del mes en los últimos once años. Aunque el mes de junio compensó con creces la bajada.

En el primer mes del verano se alcanzaron los 355.769 usos, uno de los mejores arranques de verano de toda la serie, impulsado por las olas de calor que dispararon la afluencia hasta superar los 26.000 usos diarios en sus jornadas más críticas. Y, en agosto, pese a la tradicional 'fuga' de población en la ciudad por las vacaciones, las temperaturas extremas también ayudaron a remontar las cifras.

El último mes de verano entró en la capital con una subida de temperaturas que, en apenas 12 días, dejó cerca de 150.000 entradas en las piscinas. Es más, entre una semana y otra, el primer domingo del mes registró 19.000 usuarios frente a la última jornada de julio, con apenas 5.500.

Eso sí, pese a los repuntes, el mes de agosto no fue el mejor del verano. Pese al fuego de las primeras semanas, las temperaturas se fueron apagando dejando un total de 281.618 entradas, algo por debajo de lo registrado el año pasado en el mismo periodo y bastante más flojo que en 2023 (con más de 300.000 usos).

La piscina de referencia

En cuanto a cuál es la piscina de referencia en la mayoría de los zaragozanos, las cosas ahí sí que no cambian. La Granja, al igual que todos los años, es la instalación municipal con más usos durante el verano (sea junio, julio o agosto). Durante el primero y el segundo mes hubo más de 40.000 entradas y este último rozó las 35.000, en menos de 15 días.

En cambio, recintos como Actur, Delicias o Las Fuentes han registrado cifras prácticamente a la mitad, mientras que las piscinas de barrios periféricos como Garrapinillos, Movera o San Gregorio han sido las menos utilizadas.