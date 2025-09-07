El Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor mejora sus sistemas de sonido e iluminación y su accesibilidad

El Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor, que recientemente celebró su trigésimo aniversario, ha aprovechado el parón estival para ponerse a punto. Lo ha hecho con la mejora de sus sistemas de sonido e iluminación, además de aumentar su accesibilidad, buscando mantenerse como uno de los mejores auditorios de conciertos de Europa. Así, además de aumentar el nivel de satisfacción de su público en cuanto a la calidad de sus producciones, disminuirá considerablemente su consumo energético.

Esta inversión, que asciende a 900.000 euros, ha permitido mejorar la acústica de las salas Mozart y Galve con la instalación de equipamiento sonoro de la marca alemana d&b audiotechnik. Este cambio supone un considerable aumento de la calidad acústica de la sala Mozart. Esta cuenta con una reverberación óptima para la música sinfónica, coral y de cámara, gracias al preciso trabajo de ingeniería acústica que se realizó en 1994.

Sin embargo, cuando se trata de otro tipo de espectáculos, es necesario que el equipo sonoro evite que esta reverberación se convierta en un impedimento. La nueva sonorización cuenta con un altavoz que de forma nativa es capaz de controlar la directividad de todas las frecuencias audibles. De esta manera, se consigue un sonido nítido e impactante en las áreas de audiencia minimizando al máximo radiaciones a zonas no deseadas como puede ser el propio escenario.

Además, cuenta con la tecnología de proceso digital Array Processing, que lleva los arreglos en línea a un nuevo nivel. Este sistema procesa cada uno de los recintos acústicos de forma individual teniendo en cuenta la arquitectura de la sala y la disposición del propio arreglo, con el objetivo de lograr un equilibrio excelente tanto en niveles de presión como de respuesta en frecuencia, desde la primera a la última de las butacas. Elaborado en Alemania con maderas nobles estrictamente seleccionadas, cuenta con cinco años de garantía.

En cuanto a la iluminación, se han instalado nuevos equipos con tecnología led de última generación, que ofrecen mayor potencia lumínica con un consumo energético optimizado, lo que se traduce en un ahorro cercano al

80%. Su sistema óptico de focales es 40 veces más preciso que los sistemas de encuadre tradicionales y el sistema de mezcla de color avanzados obtiene una paleta cromática más amplia y transiciones mucho más suaves. Con este nuevo equipamiento, más silencioso preciso y eficiente, la Sala Mozart va a ganar en intensidad y calidad de luz y en eficiencia operativa, además de suponer una reducción de gastos eléctricos y una capacidad artística mucho más versátil.

Entre los cambios que ha experimentado el Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor es un aumento en la accesibilidad de sus instalaciones. A los bucles magnéticos instalados el pasado mes de febrero en las salas Mozart y Galve (al que se añade un sistema portátil en la sala Multiusos) se han sumado los trabajos para mejorar el acceso al escenario y la sala para personas con movilidad reducida y la adaptación de un ascensor desde la planta baja hasta la planta noble.