Cientos de zaragozanos vuelven a concentrarse por el cierre de 7 Zonas Jóvenes: "Lucharemos hasta que se nos escuche"

Algunos de los ciudadanos que han participado en la concentración de este lunes en Parque Goya. E.E Zaragoza

Jóvenes, mayores y distintos vecinos de Zaragoza se han vuelto a unir este lunes, 1 de septiembre, contra el cierre de 7 Zonas Jóvenes. Estas son las ubicadas en los barrios del Arrabal, Parque Goya, La Jota, Santa Isabel, Casablanca y Miralbueno, aunque a partir de este curso sus usuarios serán reubicados a los centros de El Túnel y La Harinera.

Se trata de una nueva estrategia municipal que dieron a conocer el pasado mes de agosto la concejala de Políticas Sociales, Marián Orós, y la concejal de Juventud, Ruth Bravo. Un plan que, según explicaron, busca impulsar un nuevo modelo de políticas de juventud siguiendo la Estrategia Joven 2030 aprobada en el anterior mandato.

El objetivo, tal y como lo expusieron las ediles, es fomentar la participación de los jóvenes y ofrecerles una programación "atractiva, acorde con sus inquietudes y con las necesidades del siglo XXI". Y, con este propósito, se rediseñarán las actividades con un cambio en la organización del trabajo y en la ubicación, para "poder adaptarse a este nuevo modelo y reprogramar las actividades municipales".

"Son hogares"

Así, los barrios del Arrabal, Parque Goya, La Jota, Santa Isabel, Casablanca y Miralbueno dirán adiós a unos espacios que "no son un centro cualquiera, son hogares y redes de apoyo para sus usuarios". Así lo han asegurado este lunes los portavoces de la plataforma de SOS Zonas Jóvenes, quienes han denunciado que el Gobierno municipal "no ha atendido a sus necesidades con este nuevo modelo".

"No somos importantes, no nos quieren y prefieren gastar miles de euros en macrocentros y eventos que sí son imprescindibles", han expuesto, y han apuntado que las Casas de Juventud (como se llamaban antiguamente) "no son ni un lujo ni un gueto".

Los trabajadores de los centros también se han mostrado en contra ante los cierres: "Este ha sido un día especialmente triste. Hemos tenido que informar a nuestros jóvenes que vamos a estar menos horas en algunos centros y que a otros ni siquiera volveremos", ha expresado uno de los presentes. "Estamos hartos de tener que salir a la calle a defender nuestros derechos y los de los jóvenes, no somos mercancía", ha denunciado.

"Humo"

Las trabajadoras han asegurado que "no se sienten escuchadas" y que la reubicación de los usuarios a La Harinera o El Túnel no es más que "humo". "Las personas jóvenes no tienen actividades en estos macrocentros. Son elitistas y buscan un ocio consumista, no atender a las necesidades de la juventud", han denunciado.



"Los barrios estamos vivos y no vamos a dejar que nos arrebaten lo que hemos construido en años", han reclamado desde la asociación vecinal de Parque Goya. Asimismo, han señalado que este espacio "no es solo un local, es un lugar de encuentro y de convivencia donde han participado distintas generaciones del barrio".

En este sentido, han asegurado no entender "por qué cierran espacios que funcionan que son útiles y necesarios" y han insistido en que "no aceptan este cierre, ni el de ninguna Zona Joven". Algo por lo que "lucharán hasta que se les escuche", afirman.

En nombre de todas las entidades vecinales afectadas "directa e indirectamente" por este modelo de juventud ha respondido Arturo Sancho, presidente de la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza. "Estaremos en primera línea defendiendo un plan que sí creemos que crea comunidad, cercanía y teje comunidad", ha asegurado, acompañado de aplausos y las voces de todos los presentes que han coreado "ni cierres en las casas ni recortes en los PIEES".