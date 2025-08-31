De un éxito multitudinario al detalle del ganador Philipsen con Zaragoza en redes: la resaca de La Vuelta a España

Mientras algunos ya desean que La Vuelta Ciclista a España regrese a Zaragoza en 2026, otros todavía siguen emocionados con la jornada de este sábado, cuando las calles de la capital aragonesa vibraron y disfrutaron con el pelotón en un circuito muy especial. Uno que permitió enseñar al mundo el atractivo de Zaragoza.

La multitud no falló, las calles se llenaron a lo largo del recorrido para arropar y animar a todos los ciclistas. Era un día único y así se veía por cada esquina. Música, banderas, camisetas equipos o selecciones y un ambiente que algunos comparaban con las Fiestas del Pilar.

Zaragoza, como siempre en los grandes eventos, respondió. Todo salió a la perfección en cuanto a organización, incidencias e incluso con un final de etapa muy emocionante en el que Philipsen se impuso por la mínima.

“El balance no ha podido ser mejor. Yo me siento feliz. Hemos vivido La Vuelta Ciclista a España como nunca antes se había producido. Zaragoza ha respondido de manera admirable. Han salido a la calle a ver a los ciclistas, a quienes aún les queda recorrido. El circuito ha sido precioso, todo el mundo se ha quedado encantado. Ha sido un éxito para el deporte zaragozano y para la ciudad”, ha señalado este domingo Félix Brocate, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza.

Así pues, la imagen de Zaragoza al mundo se proyectó con éxito con toda la repercusión que esta prueba tiene internacionalmente. Por televisión se emitió en directo en 190 países, con una audiencia media de 1 millón de espectadores en cada etapa y mil periodistas acreditados para 305 medios de comunicación de 30 nacionalidades.

Además de estos, muchos extranjeros se movilizaron hasta Zaragoza para vivir la etapa. Este sábado, entre el público se podían encontrar visitantes de España (Cataluña, Madrid, Navarra…), pero también de fuera de las fronteras: uruguayos, noruegos, italianos, colombianos.

De esta forma, aunque según confesó Fernando Martín, presidente de Horeca, la incidencia en los hoteles no era destacada, sí lo era para el resto del sector y según cifras del Ayuntamiento de Zaragoza, la llegada de La Vuelta pudo generar un impacto económico superior a los 300.000 euros.

No obstante, algunos bares ubicados en el paseo María Agustín no terminaron del todo satisfechos con la jornada de trabajo. Es el caso de Fermín Moreno, propietario de la Chocolatería y Cervecería ¡Mmm, qué rico!, quien reconocía que había habido menos gente de la que esperaban.

“Como hacía bueno la gente ha estado fuera. Los de la terraza, una vez se sentaban se quedaban ahí”, reflexiona el hostelero que tenía a toda su plantilla trabajando.

Por su parte, un camarero del bar Lecker & Lecker señalaba que había ido bien, con mucho trabajo, aunque sin cumplir las expectativas de comidas repartidas.

El detalle de Philipsen con ‘Saragossa’

Más allá del impacto directo que supone la llegada de propia competición, la celebración de un evento tan internacional permite que Zaragoza se abra al mundo también a través de las redes sociales.

Por ejemplo, visitaron la ciudad influencers con miles de seguidores que comparten su experiencia con su comunidad. Pero, una de las principales anécdotas que deja la etapa 8 de La Vuelta y que da una visibilidad enorme a Zaragoza, es una curiosa publicación del ganador de la etapa, Philipsen, en su cuenta de Instagram.

Philipsen sube una historia con la canción 'Saragossa'. Instagram

El ciclista belga, que ganó por la mínima la etapa de este sábado, compartió a través de una historia de Instagram una imagen de la victoria con una canción muy conocida en su país: “Saragossa”.

El tema de Jimmy Frey es un mítico tema en Bélgica, escrito hace 45 años y Philipsen aprovechó la ocasión para revivirlo y compartirlo con sus más de 400.000 seguidores.

“Zaragoza, Zaragoza Esa es la ciudad de mis sueños. Zaragoza, Zaragoza”, dice parte de la letra de esta canción que en los últimos años volvió a escucharse gracias a hacer viral en redes sociales.