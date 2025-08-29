Zaragoza localiza cuatro edificios con incidencias muy graves en uno de sus barrios más degradados

El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha completado el 25% de su Plan Especial de Inspección de Edificios en la zona de Zamoray, Pignatelli y el Casco Histórico al completar la visita a 68 de los 277 inmuebles. El objetivo de estas actuaciones es analizar la conservación edificatoria en términos de “seguridad y estabilidad de los edificios, de manera que se elimine en lo posible el estado de inseguridad”, según ha informado el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano.

A finales del pasado mes de abril se iniciaron las visitas técnicas que han arrojado hasta la fecha un balance de 4 edificios con deficiencias muy graves, 55 con requerimientos de diversa consideración y 9 inmuebles en perfectas condiciones.

En concreto, los funcionarios públicos han tenido que emitir 4 providencias para actuaciones urgentes. Se trata de las cursadas a mitad de julio para el desalojo y la declaración de ruina inminente en tres edificios situados en los números 72 y 74 de la calle de Ramón Pignatelli y del número 13 de la calle Zamoray.

“En estos momentos, el Ayuntamiento, de manera subsidiaria, ya ha ejecutado la inyección de hormigón en el subsuelo de los inmuebles de Pignatelli 72 y 74, así como el posterior apuntalamiento, de abajo hacia arriba, para garantizar la estabilidad y seguridad de los equipos de demolición que entrarán a partir de próximas fechas”, ha explicado Serrano, quien ha apuntado que en el caso de Zamoray 13, tras la retirada de los numerosos enseres acumulados en su interior, ahora está en fase de tramitación administrativa.

A esto se suma una cuarta providencia, en este caso para el inmueble de Agustina de Aragón 8, donde se ha urgido a la propiedad a “una actuación inminente en la revisión de la fachada, emitir un informe del estado de la estructura, corregir parte de la cubierta hundida, impermeabilizar la solera del patio interior, así como la revisión de las redes de saneamiento y abastecimiento del inmueble”, ha desgranado el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda.

Por otro lado, los trabajadores municipales han encontrado otros 9 edificios en perfectas condiciones y a 55 se les ha hecho requerimientos de diversa índole, desde leves hasta graves. “Las patologías más comunes que han encontrado nuestros funcionarios son las relacionadas con la mala conservación de las redes de saneamiento de agua en el interior de los edificios”, ha apuntado Víctor Serrano.

“Además, se han encontrado otras deficiencias de diversa consideración como las humedades, la oxidación en losas de balcones interiores, los desprendimientos de elementos o revestimientos de fachadas, los desniveles de los forjados, la presencia de termitas o fibrocemento, fisuras en cajas de escaleras, acumulación de enseres en zonas comunes o daños por incendios puntuales”, ha repasado Serrano, quien ha indicado que “el origen de casi todas tiene que ver con una falta de conservación por parte de los propietarios”.

En estos casos, “no existe un riesgo de las estructuras, pero en algunos casos, si no se ejecutan las soluciones necesarias y se mantiene la degradación con el paso del tiempo, pueden desembocar en otras situaciones más complejas”, ha indicado Víctor Serrano. Por ello, los técnicos municipales “ya ha emitido los correspondientes requerimientos a los propietarios para que ejecuten las mejoras y correcciones señaladas, ya sean leves o más graves”, ha explicado el consejero.

Continúa el trabajo

El Plan Especial de Inspección de Edificios continuará en los próximos meses hasta alcanzar el análisis de los 277 inmuebles propuestos. Para ello se dividió el mapa del barrio en 14 tramos o áreas por las que irán pasando el equipo de técnicos o agentes inspectores municipales.

Por ley, los propietarios de cualquier inmueble son los responsables de acometer las obras necesarias para el adecuado mantenimiento, conservación, seguridad y habitabilidad de su edificio y de sus servicios e instalaciones comunes.

Sin embargo, dada la antigüedad de los edificios de la zona de Zamoray-Pignatelli, las condiciones socioeconómicas del entorno, y las peticiones y preocupación de los colectivos vecinales, así como de los grupos políticos municipales, el Ayuntamiento inició este Plan de Inspección para un análisis exhaustivo de la zona.

“El Ayuntamiento tiene que arrogarse un papel que no le corresponde, pero la seguridad nos lleva a actuar de manera preventiva”, ha especificado Víctor Serrano.