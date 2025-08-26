Zaragoza le declara la guerra a las ratas y refuerza con cebos y trampas una de las zonas del Centro con más quejas

Trampas contra las ratas colocadas en el entorno del parque Bruil. E. E.

Zaragoza ha decidido 'declararle la guerra' a las ratas. Las denuncias de las últimas semanas en puntos como la plaza de Los Sitios, el parque Bruil o el Gancho han hecho que se vayan a tomar medidas excepcionales para acabar con el problema.

Solo este verano se han recibido más de un centenar de quejas ciudadanas por este motivo. Han sido 120, una cifra superior a las 104 de 2024, pero por debajo de las 223 de 2023.

En las últimas semanas se ha estado trabajando con los hosteleros del Centro para limpiar los veladores del entorno de Los Sitios y evitar la propagación de estos animales, pero no será la única medida. Desde el Ayuntamiento se ha ordenado también la colocación de cebos y trampas en el entorno del parque Bruil y su alcantarillado.

Según indican desde el área de Medio Ambiente, estos elementos permitirán comprobar si el problema persiste o si, por el contrario, ya no hay consumo de raticida. Es decir, hacer un seguimiento para ver hasta qué punto se consigue acabar con su presencia.

Desde la plaza del Pilar recuerdan que, en caso de 'avistamiento', lo mejor es ponerse en contacto con el 010 o mandar un correo al Instituto de Salud Pública, fórmulas que suelen garantizar una respuesta más inmediata.

Subrayan, igualmente, que el presupuesto ha ido al alza en los últimos años, pasando de los 70.000 euros de 2016 a los 115.000 euros de 2019 y los 420.000 de este 2025.

Pero tan importante como el presupuesto es la concienciación ciudadana. Desde Medio Ambiente se incide en la necesidad de no tirar basuras fuera de los contenedores, un comportamiento que puede acarrear sanciones de 3.000 euros y que agrava todavía más el problema, ya que los restos sirven de alimento y facilitan la propagación de roedores y cucarachas.

Al margen de las ratas, el equipo de Natalia Chueca va a intensificar la limpieza del propio parque Bruil -convertido en los últimos meses en un foco de sinhogarismo- para intentar que esté en las mejores condiciones.

La intención es hacer servicios específicos de manera casi diaria para evitar la mala imagen que vienen denunciando los vecinos a lo largo del año.

El Consistorio descarta, en el caso de los roedores, que los tratamientos continuados vayan a extenderse por ahora a otros puntos de la ciudad, ya que se considera que no existe el mismo problema. No obstante, sí podría recurrirse a acciones puntuales en caso de que fuera necesario.

Saltamontes y cucarachas

Las ratas no son, en todo caso, los únicos animales que traen de cabeza a los vecinos de Zaragoza. Quienes pasearon este fin de semana por la plaza del Pilar se encontraron una imagen insólita: decenas de cucarachas, grillos y saltamontes que amargaron la cena a más de uno.

Su presencia era especialmente significativa en el entorno de las obras de la antigua oficina de Turismo. Desde el Ayuntamiento sostienen que, en lo que respecta a las cucarachas, pudo ser un problema puntual, y que las zanjas abiertas durante la demolición del Cubo ya están tapadas, así como que en este caso no constan quejan ciudadanas.

Cucarachas en la plaza del Pilar, este fin de semana. E. E.

El caso de los grillos y saltamontes es distinto. Con los primeros, el problema es que se ven atraídos por la luz, lo que hace que lleguen desde otros puntos del entorno, como los campos de Villamayor. Esto, dicen desde el Consistorio, suele pasar cada verano por estas fechas, de ahí la sorprendente imagen de este fin de semana.

Los saltamontes, por su parte, no están considerados como plaga, por lo que no son objeto de las actuaciones del Instituto Municipal de Salud Pública.