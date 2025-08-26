Volveremos regresa a Aragón con descuentos por la Vuelta al Cole y más de 4 millones de presupuesto

El programa de descuentos Volveremos regresa este miércoles a Aragón por la Vuelta al Cole. Esta iniciativa pretende ayudar a las familias con el inicio escolar a través de incentivos al pequeño comercio mediante una aplicación móvil y la generación de saldos de bonificación en las compras de los consumidores.

Tal y como ha apuntado la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, en una rueda de prensa celebrada este martes, lo más importante en esta nueva etapa es que se han sumado "2 millones más de presupuesto a los ya 2 millones 300 mil que había".

"Con este incremento, duplicamos el impacto de las campañas pasando de dos a cuatro millones de euros destinados a un programa referencia en todo el país”, ha señalado la vicepresidenta.

Además de beneficiar a las familias en la etapa escolar, para la vicepresidenta, este programa es igual de importante para apoyar al sector del comercio en Aragón: "Un sector fundamental para nuestra economía y para la creación de empleo", ha recalcado.

Otra de las novedades para este nuevo curso es la extensión de Volveremos a más municipios. Si ya estaba integrado en 61 municipios de todo el territorio, once más que en el mes de junio, el objetivo de este año es "poder extenderlo a todos y cada uno que lo deseen".

En esta campaña, se incorporan Barbastro, Cadrete, Épila, Estadilla, Fuentes de Rubielos, Rubielos de Mora, Sariñena, Tamarite de Litera, Teruel, Tramacastilla, Valjunquera y Villamayor de Gállego, mientras que Pina de Ebro no participará en la Vuelta al Cole.

Como viene siendo habitual, se podrá generar saldo todos los miércoles y viernes hasta finalizar el presupuesto asignado en cada ayuntamiento y por el Gobierno de Aragón.

De este modo, como ha subrayado la vicepresidenta, una de las mayores ventajas de este programa es que puedan "unirse todos los comercios y municipios que quieran, y así sumar las aportaciones entre unos y otros".

Campaña Volveremos

La campaña de verano del programa Volveremos, que ya ha tenido éxito en otros años, comenzó el 11 de junio siendo "un éxito" ya que alcanzó las 250 mil transacciones en los 50 municipios que participaron. En total, con estas operaciones se generaron 23,68 millones de euros en volumen de negocio en los comercios.

Visita a un comercio de Utebo en la presentación de Volveremos. Fabián Simón Gobierno de Aragón

Así, se generaron más de 2,6 millones de euros en saldo de los que 1,2 ya han sido descontados en compras y transferidos a los comercios.

El efecto multiplicador de esta campaña ha sido cercano al 10, es decir, que por cada euro invertido por las administraciones, los comercios aragoneses han ingresado 10. Los sectores con mayor número de operaciones han sido Alimentación y Bebidas; Confección, Moda y Calzado y Muebles, Decoración y Hogar.

Por eso, tal y como ha señalado la alcaldesa de Utebo, María Jesús Sariñena, se trata de un proyecto que tiene futuro y del cual de momento "el balance es muy positivo".