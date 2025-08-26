Huelga del bus en Zaragoza: habrá nuevos paros diarios a partir del 8 de septiembre y llegarán a las Fiestas del Pilar

Uno de los buses de Zaragoza, en el paseo de la Independencia E. E.

Nueva huelga del bus urbano en Zaragoza. El comité de empresa ha comunicado oficialmente a la dirección de Avanza, a la autoridad laboral y al Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) la convocatoria de paros parciales a partir del próximo 8 de septiembre.

Lo hace "tras más de 20 meses de negociaciones infructuosas para alcanzar un nuevo convenio colectivo".

El actual, recuerdan desde CCOO, sindicato que preside el comité, fue denunciado por el comité de empresa, y la negociación del nuevo texto comenzó el 22 de enero de 2024.

"Sin embargo, tras 46 reuniones sin avances significativos, hay un bloqueo absoluto", dicen en un comunicado firmado por el presidente del comité, Raúl Cabza. En el texto, achacan todo esto a la “nula voluntad negociadora” de la compañía.

En él, el comité subraya que el objetivo de esta medida es desbloquear la negociación del convenio y alcanzar un acuerdo “bajo el principio de buena fe” que permita regular las condiciones laborales, sociales y económicas de la plantilla, al tiempo que garantice la paz social en la empresa y mejore la calidad del servicio de autobús urbano.

Así, el SAMA ha citado a ambas partes para desarrollar un acto de mediación, el próximo lunes 1 de septiembre a las 9:30, con el fin de intentar resolver el conflicto. Por su parte, el comité celebrará una asamblea informativa el 2 de septiembre y un referéndum entre la plantilla el día 4 de septiembre.

Si nada lo remedia, el calendario de paros será el siguiente:

Del 8 al 3 de octubre (lunes a viernes): de 12:30 a 13:30 h y de 14:30 a 15:30 h.

Del 4 al 13 de octubre (lunes a domingo): de 8:00 a 9:00 h, de 12:30 a 13:30 h, de 14:30 a 15:30 h y de 20:00 a 21:00 h.

Del 14 al 31 de octubre (lunes a viernes): de 12:30 a 13:30 h y de 14:30 a 15:30 h.

Además, se establecen horarios específicos de paro en los distintos servicios (conductores, inspección, oficinas, taller y recaudación).