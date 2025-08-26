Avanza acusa a los sindicatos de romper las negociaciones: "El planteamiento del comité no es realista"

Uno de los buses de la flota de Avanza, este jueves, en el paseo de la Independencia de Zaragoza. E. E.

Nueva huelga del bus urbano en Zaragoza. Tras el anuncio del comité de paros parciales a partir del próximo 8 de septiembre, la empresa les ha acusado de romper las negociaciones.

"Tras numerosas jornadas de negociación, el comité de empresa ha roto hoy las conversaciones con la empresa presentando una convocatoria de huelga", explica Avanza en un comunicado.

En el texto, explican que Avanza "lamenta la actitud inflexible del comité y el perjuicio que la huelga causará a los ciudadanos de Zaragoza".

Como consecuencia del fin de las negociaciones, el próximo encuentro entre ambas partes tendrá lugar en el SAMA (Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje), el próximo 1 de septiembre.

La dirección de Avanza acudirá con "la intención de negociar" y tratar de evitar la huelga, “buscando siempre un acuerdo realista". Algo que, según denuncia Avanza, el comité no está dispuesto a hacer.

"El planteamiento del comité, con incrementos salariales superiores al 20% más IPC, no es realista”, explica Carlos Agulló, director en Zaragoza.

Agulló confía en que la acción del organismo mediador "contribuya a desbloquear la situación" y a alcanzar puntos medios.

Para la compañía, los paros convocados por el comité, coincidentes con la vuelta a la actividad de los colegios y las fiestas del Pilar, "persiguen paralizar la ciudad y perjudicar al usuario" del autobús urbano.

Así, el SAMA ha citado a ambas partes para desarrollar un acto de mediación, el próximo lunes 1 de septiembre a las 9:30, con el fin de intentar resolver el conflicto. Por su parte, el comité celebrará una asamblea informativa el 2 de septiembre y un referéndum entre la plantilla el día 4 de septiembre.