Los edificios más emblemáticos del casco histórico de Calatayud se llenan de luz en el festival 'Ilumina'

Los edificios más emblemáticos de Calatayud se llenan de luz y se iluminarán como nunca antes en el festival 'Ilumina' que celebra la ciudad zaragozana el próximo 29 de agosto. Así, diferentes edificios del casco histórico conformarán una ruta cultural en la que no solo se podrán disfrutar de los inmuebles con una iluminación única sino que también acogerán espectáculos de música, exposiciones, catas o representaciones infantiles.

La celebración del festival supone la despedida del verano y la antesala de las fiestas en honor a la Virgen de la Peña, los días grandes de la ciudad bilbilitana.

De esta forma, se iluminarán el Seminario de Nobles, el Casino Bilbilitano, la Colegiata de Santa María, la Basílica del Santo Sepulcro, San Pedro de los Francos, San Juan El Real. Estos emblemáticos edificios abrirán sus puertas para mostrar un ambiente especial y mágico gracias a la luz de las velas y la iluminación artística con la que se trata de sorprender cada año.

Por su parte, se mantendrán las visitas a la Judería y centro de Interpretación de la Judería, con inscripciones previas en la Oficina de Turismo. Para lo que se requerirá también inscripción previa será para las catas de vino a cargo de la Asociación La Dolores, que tendrán lugar en el Casino Bilbilitano el viernes y sábado a las 20.00.

Cartel Calatayud Ilumina Ayto Calatayud

Programación

La luz se encenderá el viernes 29 de agosto a las 19.00 con espectáculos para los más pequeños. El Seminario de Nobles abrirá sus puertas para la actuación infantil “Cuentos del Mercado”. En ese mismo lugar, y durante la actuación, los más pequeños podrán disponer del servicio de pinta caras, de la mano de Estética y Belleza Elena Santos.

Durante los dos días que dura el festival, amenizarán la noche distintas actuaciones en distintos puntos del casco histórico bilbilitano. Así, se volverá al pasado con música antigua y danza en San Pedro de los Francos con el grupo Medieval Artesonado.

La propia iglesia acogerá música espiritual con instrumentos étnicos de la mano del grupo ARA MUNDI. También habrá una presencia local dentro del elenco musical de la mano del grupo bilbilitano Los Gandules, en la Plaza de España.

Más allá de ello, la ciudad contará con un visionado que se celebrará en la Bodega del Seminario de Nobles donde se visionará una recreación virtual de la Judería de Calatayud el sábado de 20.00 a 00.00

El plato fuerte comienza el viernes 29 a las 20.00 con el primer espectáculo lumínico en la Bodega del Seminario de Nobles, que se iluminará con velas. Así continúa con un festival de luces en la Torre de Santa María, la Basílica del Santo Sepulcro y sus Claustros entre las 22.00 y la 01.00.

Mientras, a las 23.30, la Plaza de España se teñirá de distintos colores con un espectáculo visual y musical protagonizado por Wattussi Producciones.

Entre otros espectáculos lumínicos del sábado 30 se podrá encontrar el juego de luces en la Torre de Santa María o el espectáculo de luz y sonido de la Portada de la Basílica del Santo Sepulcro.

Olga Romacho, concejal de Turismo ha asegurado que 'Ilumina Calatayud' se trata de “algo más que un festival” ya que permite “poner en valor nuestro patrimonio, reforzar nuestra identidad, nuestro mudéjar. Y proyectar la ciudad hacia el futuro como un destino cultural de referencia”.

Asimismo, ha aclarado que en la realización del festival se ha tenido en cuenta las distintas franjas de edad por lo que existen actividades para todo tipo de públicos.

Al mismo tiempo, ha hecho mención a la nueva web de patrimonio y turismo de Calatayud, que incluye unas audioguías de la Colegiata de Santa María, y que se estrenará en el festival “Ilumina”. Con esta herramienta “se facilitará una nueva manera de descubrir y vivir nuestro patrimonio, hacerlo más accesible”.