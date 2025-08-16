Se buscan vecinos en este barrio de Zaragoza: son pisos por 350.000 euros en una de las zonas más conflictivas

La vivienda en Zaragoza es un tema complicado. Más aún encontrar casa en el centro de la ciudad. Aunque es verdad que la capital de Aragón está creciendo, parece que donde más se construye es en los barrios de las afueras.

Sin embargo, también hay algún proyecto de construcción en el corazón de la ciudad. Un detalle que las hace un tesoro dentro del panorama de la vivienda. Eso sí, como todo en la vida, hay ofertas que por muy jugosas que sean tienen sus peros.

El bloque de pisos en la calle de Santiago Ramón y Cajal, a menos de 10 minutos andando de la plaza del Pilar, ya está casi listo para poder entrar a vivir. Y no es moco de pavo, porque el edificio cuenta con 53 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios y áticos con "espléndidas terrazas", según se señala en la página web de la constructora (Nozar).

Además, todas ellas cuentan con trastero y disponibilidad de plaza de garaje, con preinstalación para carga de coche eléctrico. Los hogares, tal y como se señala, cuentan con las mejores calidades: doble placa de yeso laminado, armarios vestidos con acabado textil, cocinas equipadas y cuartos de baño alicatados por completo.

Sostenibilidad y eficiencia

No se puede olvidar tampoco, en los tiempos que corren, tener en cuenta el medio ambiente en las nuevas construcciones. Y, en estas viviendas, eso no falta. Los interiores cuentan con la máxima eficiencia energética, con climatización por suelo radiante y refrescante con aerotermia, toda una instalación que consigue una temperatura homogénea de manera más sostenible, económica y respetuosa con el planeta.

Interior de la vivienda, en una recreación. Nozar

Y lo mejor es que los espacios compartidos tampoco se quedan atrás. Los pisos tienen gimnasio, gastroteca y un patio ajardinado que, según se señala en la página de la constructora, "es un pequeño oasis, donde conectar con la naturaleza". Además, según la plataforma Idealista los precios de las viviendas que todavía quedan a la venta oscilan entre los 350.000 euros.

Pero, entonces, ¿dónde está el problema? Si uno busca la ubicación -si lo necesita- se dará cuenta de que estos pisos de alto 'standing' se encuentran en uno de los barrios más conflictivos y degradados de la ciudad: el Gancho. Sí, pese a estar en el propio corazón de Zaragoza.

No obstante, ya desde hace tiempo, el Ayuntamiento de Zaragoza ha estado trabajando en la reconversión de este distrito con el Plan Especial de Zamoray-Pignatelli. Este busca mejorar tres pilares fundamentales: vivienda, equipamientos y obra pública.

Además, el Consistorio está llevando a cabo un plan extraordinario de inspecciones en las viviendas de la zona de Zamoray-Pignatelli, que contempla la revisión de 277 construcciones en un plazo de siete meses. Todo ello con la intención de regenerar el barrio que se encuentra en el corazón de la ciudad.