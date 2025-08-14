Una de las calles más céntricas de Zaragoza, sin terrazas en pleno agosto: "Vamos a tener pérdidas de 20.000 euros"

Una de las calles más transitadas del centro de Zaragoza se ha quedado sin terrazas este mes de agosto. La calle Cádiz está siendo escenario de unas obras de canalización eléctrica que han obligado a bares y terrazas a retirar sus mesas del exterior en plena ola de calor.

Así pues, algunos clientes tendrán que buscar otro lugar donde tomar algo refrescante y son muchos los hosteleros que lamentan este cierre en pleno verano. Uno de los locales afectados es el bar Loom, el cual ha tenido que cerrar temporalmente.

"Yo no puedo abrir porque la gente lo que quiere en verano es una terraza, no estar dentro de un bar", explica Juan Martínez Chamorro, gerente del establecimiento.

Además, tal como ha contado, otro de los motivos por los que no entran al interior del establecimiento son las molestias propias de las obras: "La gente no va a entrar con el polvo y el ruido que se genera justo enfrente", confiesa.

De este modo, detalla que en los últimos tres días solo facturó "40 euros" y que ahora mismo las ganancias son "cero".

Además, Juan no entiende por qué las obras se están realizando en este mes cuando podrían ser en otro momento con más frío, cuando la terraza sea prescindible: "Estar este mes cerrado me supone una pérdida de unos 20.000 euros", lamenta.

Terraza vacía del bar Loom. E.E

Una trabajadora del restaurante Albarracín, otro local afectado, cuenta que las obras finalizarán a finales de mes, y, aunque no tiene claro que pase, "espera que así sea".

Aunque cuentan con los clientes habituales, no es suficiente: "Las personas de paso ya no entran al local, sobre todo turistas, que al ver las obras ya no pasan por aquí", confiesa.

Obras en la calle Cádiz

Según ha informado el Ayuntamiento, las obras finalizarán el 29 de agosto. Tal y como los trabajadores de la obra han admitido a este diario, la semana que viene taparán la calle y la siguiente se dispondrán a barnizarla.

Sin embargo, esto se llevará a cabo en el tramo en el que se trabaja ahora, que finalizará en unas dos semanas, por lo que podría faltar más tiempo para que terminen las obras en el resto de la calle.

Según ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza, las obras afectan a la parte central de la vía en el tramo entre las calles Azoque y San Diego, manteniéndose el tránsito peatonal.

Además, se ha coordinado la intervención con todos los establecimientos afectados para la retirada de sus veladores. Por otro lado, para ubicar el material de obra, se prohibirá el estacionamiento en la reserva de motos ubicada en la calle Azoque, a la altura de la calle Cádiz.

Ayudas para los afectados

El Ayuntamiento de Zaragoza va a conceder ayudas de 400 euros por mes para los negocios afectados por la afección de las obras indicadas.

La obtención de la ayuda será siempre y cuando se cumplan determinados requisitos por los efectos de las obras. Por ejemplo, ser titular de un establecimiento abierto al público de naturaleza comercial, en planta baja y con acceso directo "a pie de calle".

O también desarrollar de forma efectiva una actividad económica en dicho local durante el período de afección previsto para la obra correspondiente.

Desde el Gobierno municipal ya se anunció que habría ayudas de 150.000 euros para los afectados por las obras que se desarrollarán en 2025.