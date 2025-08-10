Zaragoza no tendrá Feria General estas Fiestas del Pilar: adiós a una cita histórica de más de 80 años de trayectoria

Zaragoza no tendrá Feria General estas Fiestas del Pilar. Feria de Zaragoza acaba de hacer público un comunicado en el que confirma que faltará a la cita más de ocho décadas después, una decisión que achaca a la necesidad de "reforzar su estrategia de futuro".

La pérdida de expositores había lastrado las últimas ediciones de la que hasta hace unos años había sido una de las grandes citas de las Fiestas. Los problemas comenzaron con la pandemia y las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania y se intensificaron por los daños ocasionados por la histórica tormenta de julio de 2023, en la que las instalaciones quedaron seriamente dañadas.

Desde Feria aseguran estar trabajando para adaptarse a los cambios y retos que trae el presente y el futuro. Su apuesta, dicen, es clara y se centra en "seguir siendo motor de desarrollo e innovación, ofreciendo eventos que aporten valor y crecimiento, tanto a las empresas como a la sociedad".

Esto, continúa el comunicado, les ha llevado a reforzar su posicionamiento estratégico con un enfoque más especializado, profesional y adaptado a las nuevas necesidades del mercado. "Apostamos por certámenes de alto valor añadido, por la diversificación de contenidos y por la creación de nuevos formatos que conecten con los intereses de hoy en día", añaden.

Es en este contexto en el que se produce esta difícil decisión: "Este proceso de evolución y transformación implica la redefinición de nuestro calendario de actividades. Por ello, hemos decidido no continuar con la celebración de Feria General, un evento que ha acompañado a varias generaciones y que ha sido parte del alma de Feria de Zaragoza durante muchos años. Queremos agradecer profundamente a expositores, visitantes y colaboradores su confianza y su papel esencial en su trayectoria".

Pese al adiós, desde Feria aseguran que seguirán viviendo y celebrando las Fiestas del Pilar "con entusiasmo" y desde el compromiso con la ciudad, su gente y sus tradiciones.

¿Y a futuro? Desde la entidad subrayan que todo esto "responde a una visión de futuro que busca evolucionar hacia un modelo ferial más dinámico, innovador y conectado con la realidad actual". "Estamos desarrollando nuevos formatos y eventos más especializados, que den respuesta a los intereses del público de hoy y anticipen los retos de mañana", adelantan.

La reacción del PSOE

El adiós de la Feria a las Fiestas del Pilar, avanzado por Heraldo de Aragón, ha provocado ya las primeras reacciones políticas. Una de ellas es la de la secretaria general del PSOE-Zaragoza, Teresa Ladrero, que ha exigido "responsabilidad" y un plan que garantice su recuperación al Gobierno de Jorge Azcón a través de un comunicado.

Para los socialistas, supone una pérdida irreparable para la identidad de la ciudad y para la actividad económica que este evento generaba en hoteles, restaurantes, comercios y transportes.

"No podemos aceptar que se culpe exclusivamente al mercado de esta decisión. El Gobierno de Aragón, que ostenta el 62,86% de la participación accionarial de Feria de Zaragoza, tiene la capacidad y la obligación de orientar su estrategia y defender los intereses generales", ha señalado.

La formación va más allá e insta a abrir una comisión de investigación para esclarecer las decisiones de gestión que han conducido a la supresión del certamen y depurar las responsabilidades políticas y directivas correspondientes.

"La Feria General no es solo un escaparate empresarial: es parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra economía. No podemos permitir que desaparezca por dejadez política", incide Ladrero.