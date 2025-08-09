Guerra contra las bolsas de basura en plena calle en Zaragoza: "Puede haber multas de hasta 3.000 euros"

La aparición de ratas en el entorno de la plaza de Los Sitios, en pleno Centro de Zaragoza, ha obligado a actuar de urgencia para frenar su proliferación. En las últimas horas se han levantado, desinfectado y puesto raticidas en una quincena de veladores a fin de evitar que los roedores 'campen a sus anchas'. Pero los problemas de limpieza, muchas veces, no vienen solo de seres de cuatro patas.

En los últimos meses se han detectado comunidades de vecinos que, en lugar de echar la basura al contenedor, dejan las bolsas en plena calle, con los problemas que eso puede generar. Uno de los casos más flagrantes se da en la céntrica calle de Zurita, aunque ejemplos hay en prácticamente todos los barrios de la ciudad.

En este caso se ha observado un comportamiento reincidente, con bolsas de basura a deshoras frente a los portales o junto a los comercios de la zona. Más allá de dar una mala imagen, crear problemas de suciedad y malos olores y hacer que otras comunidades puedan 'copiar' estos comportamientos, este 'modus operandi' puede llegar a facilitar lo que todos quieren evitar: la proliferación de ratas.

Sin excusas

El episodio de la plaza de Los Sitios se ha podido solucionar, al menos de momento, gracias a la colaboración y la receptividad de los hosteleros. Con los vecinos, en cambio, parece estar costando más.

Hasta ahora, el Ayuntamiento ha tenido paciencia con quienes dejaban bolsas de basura en plena calle, pero esto podría empezar a cambiar y, con la ordenanza en la mano, podría haber sanciones ejemplares.

La última actualización de la ordenanza de limpieza recoge multas de hasta 3.000 euros para quienes actúen de este modo. Casos como el de la calle de Zurita tienen difícil explicación, ya que los vecinos tienen tanto cubos particulares para sacar la basura a las 22.00 como áreas de aportación a pocos metros.

Además, apuntan desde el Ayuntamiento, si hubiese problemas puntuales y no hubiesen cubos disponibles podrían llamar al 010 para que se les proporcionase otro. Lo mismo ocurre con los objetos voluminosos: basta con contactar con el teléfono de atención para que un camión pase a recogerlos a partir de las 21.00, por lo que tampoco hay excusas para dejar 'a su suerte' muebles y electrodomésticos.

Pese al endurecimiento de la normativa, la basura sigue acumulándose en los alrededores de muchos contenedores de Zaragoza. Especialmente en los de envases, papel y cartón y en puntos como el propio Centro o el barrio como el Gancho. Por ello, desde el Consistorio se hace una nueva llamada al civismo para evitar que este tipo de situaciones puedan crear mayores problemas a futuro.