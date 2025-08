Zaragoza, sin pregonero a dos meses de las Fiestas del Pilar: estos son los favoritos de los ciudadanos

El Ayuntamiento de Zaragoza todavía no ha dado a conocer quién será el pregonero de las Fiestas del Pilar 2025. A dos meses de que arranquen los días grandes de la ciudad, El Español de Aragón ha salido a la calle para saber quién es el pregonero ideal de los zaragozanos.

Entre las respuestas más repetidas figura el cineasta Javier Macipe, tras el reciente éxito de su película “La Estrella Azul”, con la que ganó el premio Goya a Mejor dirección novel. "Me ha gustado mucho la película, me ha transportado a otra época y me ha recordado el multitudinario concierto de Bunbury en El Pilar", comenta una vecina emocionada. Otra ciudadana ha propuesto reconocer no solo a Macipe, sino también a "todo el equipo de ‘La Estrella Azul’".

Entre las candidaturas aparece también la futbolista Salma Paralluelo, referente del deporte femenino y una de las deportistas más prometedoras de la ciudad. "Sería un orgullo. Ha llegado muy alto en el fútbol femenino y representa a los jóvenes de Zaragoza", opina una joven.

Además, hay quien apuesta por una opción más colectiva, proponiendo que el pregón recaiga en representantes de los barrios y vecinos zaragozanos, en reconocimiento al tejido social de la ciudad.

Las Fiestas del Pilar de Zaragoza arrancan tradicionalmente cada primer sábado de octubre con el esperado pregón. En los últimos años, se conoce antes de la llegada del verano quién recibirá este honor. Sin embargo, este año la incógnita continúa a solo dos meses del inicio de los días grandes de la ciudad.

Pregoneros en los últimos años

En los últimos diez años grandes personalidades aragonesas o con vinculación a esta tierra han participado en el tradicional pregón del Pilar. El año pasado, la ganadora y el finalista de Operación Triunfo 2023, Naiara y Juan Bona, llenaron la plaza de alegría. En 2023, las campeonas del Casademont Zaragoza hicieron vibrar a toda la ciudad en uno de los días más esperados por los zaragozanos.

La Jota Aragonesa, símbolo de la identidad regional, también ha tenido su espacio en el balcón del Ayuntamiento: en 2022, José Miguel Pamplona y Sara Caballero (adultos), junto a Diego de Pablo y Sara Moreno (infantiles), representaron a todos los aragoneses, y en 2015 lo hizo la cantante y difusora internacional del género Carmen París.

No faltan en la lista nombres como el rapero Kase.O y el grupo vocal B Vocal, que en 2017 y 2019 -respectivamente- tuvieron el honor de abrir oficialmente las fiestas y dar comienzo a los días grandes de Zaragoza.