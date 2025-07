Un vecino de Zaragoza no se corta sobre la falta de servicios: "Queremos ser igual que el resto de barrios"

El mapa futuro de vivienda en Zaragoza está expandiéndose por muchas zonas. Arcosur y el Distrito Sur, Delicias... prácticamente toda la capital de Aragón vivirá la llegada de nuevos vecinos a sus calles en los próximos años.

Ejemplo de este crecimiento son también la zona de avenida Cataluña y el barrio de La Jota. Ambos están llamados a protagonizar uno de los desarrollos urbanísticos más relevantes de la ciudad, con cientos de viviendas en marcha o proyectadas.

Pero mientras las grúas se alzan, en el suelo firme surgen otras preocupaciones: ¿Están preparados los servicios públicos para recibir a sus nuevos vecinos?

Esa es la pregunta que han querido plantear los representantes vecinales de Ríos de Aragón y La Jota, que este miércoles durante la inauguración de la avenida (tras ocho meses de obras) a la que ha asistido la alcaldesa Natalia Chueca, a quien le han trasladado sus inquietudes. Aunque valoran positivamente la reciente reforma, insisten en que la zona sigue sin contar con equipamientos públicos básicos.

"Servicios elementales"

Carlos Mendivín, miembro de la Asociación de Vecinos Ríos de Aragón, ha expresado a la regidora que la urbanización ha supuesto un avance importante. "Estamos muy contentos. Hemos ganado aceras, parques, bancos… la avenida ha quedado muy bien", le ha reconocido. No obstante, le ha expresado que la mejora estética no basta "si no va acompañada de infraestructuras funcionales".

"Pertenecemos al distrito del Arrabal, que es de los más grandes de Zaragoza, pero los servicios están a varios kilómetros", ha señalado. "Aquí no hay una biblioteca, no hay polideportivos, no hay guarderías. Las piscinas más cercanas están a 4 kilómetros. No tenemos servicios elementales", denuncia el vecino.

Los vecinos piden al Ayuntamiento que actúe con "previsión y responsabilidad", dotando a esta zona de los recursos necesarios para atender tanto a los actuales residentes como a los futuros. "“Queremos que este desarrollo urbanístico no deje atrás a quienes ya vivimos aquí", ha reclamado Mendivín. A lo que ha añadido que desean que se les trate "como a cualquier otro barrio de Zaragoza, con los servicios públicos que corresponden".

Unas inquietudes ante las que la regidora ha respondido asegurándolos que, con el estreno de una avenida reformada, "se ha dado el primer paso". Asimismo, ha señalado que todas las demandas se añadirán "a la lista" para poder ser atendidas de cara al futuro desarrollo de la zona.