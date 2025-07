Su padre fue voluntario en la Batalla del Ebro y ahora quiere honrar su legado: “Esa historia era pasado para mi familia”

La localidad zaragozana de Fayón vuelve este mes a la Guerra Civil con sus ya clásicas recreaciones de la Batalla del Ebro. Este municipio de unos 400 habitantes multiplicará sus habitantes este fin de semana al revivir uno de los episodios más sangrientos de su historia con un evento cultural único en España.

Uno de los asistentes fijos cada año es Joël Ruiz, hijo de uno de los voluntarios que llegaron desde Francia a ayudar al bando republicano. Pese a que nadie en su familia quería hablar de ello, descubrir el diario que escribió durante la Guerra Civil le abrió los ojos a la historia “silenciada” de su padre, que ahora quiere honrar con un libro para reivindicar la crueldad de todo lo que se vivió.

José Ruiz Pérez es natural de Cartagena y se trasladó a vivir a Francia siendo adolescente. Con 19 años, se presentó como voluntario con un grupo de amigos a pelear en la Guerra Civil, en una de las batallas clave que tuvo lugar en Aragón. Primero estuvo batallando en el Bajo Aragón y, después, en Belchite, donde lo dieron por muerto.

Una vez recuperado y tras alistarse en el ejército en mayo de 1938, fue capturado y encerrado en los campos de concentración de Saint-Cyprien y Argelès-sur-Mer hasta que sus padres fueron a buscarle y logró escapar. Después de esconderse unos años en Lyon, vuelve al campo de batalla con la resistencia francesa contra los alemanes y participa en la liberación del país.

Joël Ruiz

José Ruiz fue padre por primera vez en 1947, cuando nació el hermano de Joël, y cuatro años después ocurrió un suceso que marca un antes y un después. “Un miembro del grupo, de apodo ‘El Pelao’, atraca un furgón postal en Lyon y mata a dos personas. Es condenado a pena de muerte, y todos sus españoles sindicalistas cercanos son perseguidos. Mi padre, con mucho miedo, se saca la nacionalidad francesa y abandona el sueño de volver a España”, narra.

A partir de ahí, optan por iniciar una nueva vida, alejarse de la batalla política. Joël nace en 1960, pero no supo nada de toda la historia hasta ya entrado el siglo XXI. “Nos decían trocitos alguna vez. Hubo un momento importante cuando fuimos a ver una película inglesa, ‘Land and Freedom’ de Ken Loach. Mi padre quedó muy emocionado y empezó a contarme cosas. Para la familia, era una historia del pasado”, recuerda.

El diario de José

Pero el detonante de contar toda esta historia fue su regreso a Cartagena después de casi 30 años de ausencia, la muerte de su padre en 2004 y encontrar de forma fortuita su diario de guerra escondido en un armario. “En un primer momento lo dejé, pero, años después, quise saber qué podía hacer con todo esto”, expone.

Así, en 2014, Joël acudió a los lugares donde batalló su padre y participó por primera vez en la recreación de Fayón. “Me puse el uniforme y el fusil. No pude conciliar el sueño durante tres días. Me sentí invadido por una emoción inesperada. Y pensé que si había pasado algo aquí en Fayón de mi historia familiar, tenía que ir más allá”, dice.

José abandonó la CNT en 1950 y Joël tampoco ha continuado su lucha política, pero reconoce los valores que su padre le inculcó desde pequeño. “Lo que me ha dejado de herencia es el respeto al libro y la cultura, que siempre había en mi casa. Yo no tengo un particular compromiso político o sindical, pero me enseñaron el respeto al ser humano y la educación”, señala.

Con ello, Joël quiso mostrar toda esta historia y resaltar la influencia de todos los españoles exiliados en Francia tras la Guerra Civil. “No es un libro de guerra, es un relato de una historia familiar. Es importante que esta historia se pueda explicar y contar, para que no se pierda entre los más jóvenes. Necesitamos liberarnos de los fantasmas del pasado, porque aún hay muchos fantasmas en España. Lo peor sería taparlo”, sostiene.

Así pues, Joël abandona este fin de semana el París donde reside para regresar a Fayón como cada año. De hecho, ha creado en Francia una asociación de recreacionistas para difundir la labor de los voluntarios franceses en la Guerra Civil.