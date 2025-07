Los trabajadores del bus, contundentes con Avanza y las negociaciones: "No nos pueden comprar a través del miedo"

Avanza y el comité del autobús urbano de Zaragoza tienen hasta el 5 de septiembre para firmar un convenio. Así se lo exigió la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, quien, tras recibir una carta por parte de los trabajadores donde pedían al Ayuntamiento más tiempo para licitar los pliegos, les ha dado ahora dos meses, ya que a partir de entonces se publicará el nuevo pliego de condiciones.

Es aquí donde empiezan los conflictos de intereses. Desde Avanza aseguran que la voluntad es la de "seguir negociando como hasta ahora", por ello han fijado ya un calendario de reuniones con el comité durante todo el verano.

No obstante, desde el comité de empresa se mantienen firmes en su postura: este proceso de licitación del nuevo contrato del transporte urbano de Zaragoza “no debería repercutir negativamente en los trabajadores”, ya que el convenio actualmente en vigor tiene validez hasta el año 2027.

“Esa es la teoría, sí. Pero luego está la práctica y, si se licita el nuevo pliego y la empresa aprovecha para interrumpir o frenar las negociaciones del convenio, nos veremos en una situación de parálisis durante años", asegura el presidente del comité, Raúl Cabeza.

Conflicto

Y, ello, inevitablemente, "solo puede desembocar en un conflicto”, ha alertado Cabeza. "Si hay que defender el convenio colectivo, se hará lo que haga falta. Lo que no vamos a hacer es quedarnos dos años esperando a que las cosas se resuelvan por sí solas. No vamos a quedarnos de brazos cruzados a ver si llueve. Seguiremos luchando", ha enfatizado con rotundidad.

En cuanto a la agenda inmediata, el comité ya ha previsto un calendario de reuniones semanales durante el mes de julio. Asimismo, se ha solicitado a la empresa una respuesta clara sobre si se continuará con las reuniones durante el mes de agosto. Aunque desde Avanza han mostrado disposición para seguir dialogando, lo cierto es que, por el momento, no se ha concretado una planificación exacta para ese mes.

El conflicto laboral, que ha tenido varios episodios de tensión en el pasado, podría reavivarse en caso de que no se llegue a un acuerdo antes de la publicación del nuevo pliego de condiciones. Desde el comité lo tienen claro: “Estamos negociando un convenio que afecta a nuestras condiciones laborales. La licitación del contrato no debería interferir ni condicionar ese proceso. No somos una variable secundaria en esta operación”, reclama Cabeza.

Es decir, el objetivo prioritario es garantizar condiciones laborales dignas y estables, independientemente del operador que gestione el servicio en el futuro. Asimismo aseguran que no aceptarán cualquier acuerdo: "No nos pueden comprar a través del miedo", sentencia Cabeza.