El PSOE pide la dimisión de Carmen Herrarte ante los "insultos" a Ranera y Alegría: "Me ha faltado a mí y a mis compañeros"

"Hola Lola Ranera, por lo visto tu nueva jefa, Pilar Alegría, (hasta hace 4 días has sido lambanista de toda la vida) os ha pedido que pongáis mociones en los plenos que distraigan la atención de la realidad. No me extraña!!! Con tanto imPUTAdo y tanta puta... La defenderás tú?". Este y otros mensajes que ha dejado en la red social X la directora general de Comercio del Gobierno de Aragón, Carmen Herrarte, han hecho saltar las alarmas este jueves en el Ayuntamiento de Zaragoza.

La portavoz del grupo municipal socialista, Lola Ranera, ha denunciado, este jueves, este tipo de mensajes con los que Herrarte ha descalificado tanto a la edil, "como al resto de compañeros y compañeras del partido". En este sentido, la concejala ha pedido la dimisión de la directora general de Comercio y se ha dirigido a Jorge Azcón, presidente del Gobierno, para exigirle que "tome medidas ante este tipo de barbaridades".

"Señor Azcón, no es legítimo que tengamos un responsable que permita este tipo de descalificaciones", ha sentenciado. Asimismo, Ranera ha pedido respeto a todas las políticas, puesto que "todas somos personas, mujeres, tenemos familias y las descalificaciones personales son insólitas".

Ranera ha recordado también episodios anteriores en los que la señora Herrarte llegó a decir que "una ministra donde estaba porque la había fecundado un macho alfa". En este sentido, ha vuelto a insistirse al presidente del Gobierno de Aragón que "ponga freno a estos insultos".

"Putrefacción de chantajes"

Precisamente, este jueves, el PSOE ha presentado una moción en el pleno para pedir la reprobación de la señora Herrarte "por su responsabilidad directa en la mala gestión del Plan Local de Equipamientos Comerciales". También han aludido al concejal Carlos Gimeno, "por el incumplimiento de sus obligaciones de control de la legalidad de las actuaciones derivadas de la ejecución".

Durante su intervención, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha respondido a Ranera asegurando que el PSOE "traspasa cualquier línea de atrevimiento". En esta línea, ha expresado que, en lugar de reprobar al edil Gimeno, "pidan disculpas a la ciudadanía porque el Gobierno de España se está hundiendo en la putrefacción de chantajes, con más de 20 imputados (esta vez sin mayúsculas)".