Comienza la tala de 1.500 árboles en el río Huerva: así se acabará con una de las especies más peligrosas

El ruido de las desbrozadoras ha sido el principal protagonista esta mañana en las inmediaciones del río Huerva, en Zaragoza. Un sonido que ha sido la prueba de que la tala de los 1.500 árboles de ailanto, una de las plantas más peligrosas para el resto del ecosistema en la ciudad, ya ha comenzado.

El Ayuntamiento quiere devolver uno de sus ríos olvidados a los ciudadanos. Aunque, para ello, primero debe enfrentarse a las especies invasoras. Estas plantas son un problema si lo que se quiere es conseguir es un espacio con biodiversidad. Es decir, donde haya diferentes especies naturales.

Actualmente, en el entorno del río Huerva hay hasta cinco tipos de esta peligrosa vegetación que impiden llevar a cabo el plan. Una de ellas es el ailanto, que supone un 80% de la flora en este pulmón verde de 2,5 kilómetros.

Aunque se trata de un problema para el que el Consistorio ya ha puesto solución. Tras dos meses tratando esta especie con productos químicos, este lunes, los técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza ya delimitaron la zona por donde se empezaría a talar: el parque Bruno Solano, junto a la calle de Manuel Lasala.

Retirada de los ailantos

No obstante, no ha sido hasta este martes, sobre las 10.00, cuando se ha comenzado con la retirada de los ailantos. Una actuación que corresponde a la fase 1 del proyecto, que engloba la limpieza de la zona del Huerva para su posterior acondicionamiento.

Aunque la erradicación de estos invasores, dentro de esa primera fase, se divide en dos lotes diferentes. En el primero se van a eliminar 1.050 árboles y en el segundo se talarán 505. En total, 1.555 unidades.

Retirada del ailanto, este martes, en Zaragoza. E.E Zaragoza

No solo se eliminarán los árboles, puesto que el ailanto toma la forma de cañas de mucho menor tamaño. Estas también han recibido tratamiento químico y se cortarán a partir del lunes. Concretamente, se eliminará una superficie de 14.000 metros cuadrados.

Renaturalización

No obstante, el Huerva no se va a quedar desnudo puesto que habrá mucha especie autóctona que no se toca. Además, todas estas pérdidas serán compensadas en la fase 2, cuando se plantarán 193.321 nuevas unidades en la zona. Se hará, de nuevo, en dos lotes. El primero contará con 69.991 especies como arbustos, árboles (serán 1.655) o trepadoras.

En el segundo lote se plantarán 2.802 nuevos árboles y 7.515 arbustos de 17 especies diferentes como olivo, carrasca u olmo. Unas cifras que podrían no ser las definitivas porque esta segunda fase todavía está en información pública y es susceptible a modificación.

Eso sí, erradicar estas plantas invasoras tiene un coste. Concretamente, para el lote uno se destinan 630.000 euros y 370.000 euros en el lote dos. Aunque se trata de un precio a pagar para el que se cuenta con la ayuda de la Unión Europea. En porcentajes, la Fundación Biodiversidad pone un 48,73% en la convocatoria de ríos y 79,66% en la de ciudades.