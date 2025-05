Zaragoza acabará con las especies invasoras del Huerva: talará 1.500 árboles y apostará por la naturaleza autóctona

Los aliantos del entorno del río Huerva tienen las horas contadas. A partir del lunes, un total de 1.555 árboles de esta especie exótica invasora se talarán para poder llevar a cabo uno de los proyectos más ambiciosos del Ayuntamiento de Zaragoza. El río Huerva era una cicatriz urbana que, hasta ahora, fracturaba la ciudad en dos partes. Por lo que este plan, entre otras cosas, "busca volver a conectar la ciudad con el río".

Así lo asegura la concejala de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, quien además asegura que, en la actualidad, este espacio es una zona que se encuentra en condiciones insalubres e incluso inseguras. "Un vertedero", como lo ha definido la edil, que ahora se va a deconstruir.

El plan, tal y como recuerda la concejala de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, es hacer del Huerva un refugio climático "donde no solo haya sombra, sino crear un espacio en el que los ciudadanos puedan disfrutar y pasear". Una tarea tremendamente complicada si se tiene en cuenta no solo la envergadura de la obra sino el complejo ecosistema actual.

Las especies invasoras son un problema si lo que se quiere es conseguir un espacio con biodiversidad. Es decir, donde haya diferentes especies naturales. Y, actualmente, en el entorno del río Huerva hay hasta cinco tipos de vegetación invasora que impiden llevar a cabo este plan. Una de ellas es el ailanto, que supone un 80% de la flora en este pulmón verde de 2,5 kilómetros.

Especie invasora

El alianto, conocido también como el árbol del cielo, es una de las más invasoras que ha colonizado la capital aragonesa. El principal problema radica en la agresiva forma de crecer de esta planta alóctona (no originaria del lugar) y así lo explica la jefa de la oficina de Medio Ambiente, Acción Climática y Salud Pública del Ayuntamiento de Zaragoza, Monse Hernández, quien señala que el ailanto "tiene una capacidad brutal de reproducción, tanto por semillas como por rebrotes a partir de sus raíces".

Vista aérea del río Huerva, en la actualidad. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

Este tipo de árbol, junto con otras cuatro especies (caña, agave, opuntia y cortaderia), impide que otro tipo de plantas crezcan y se reproduzcan en el entorno. Aunque las repercusiones sobre la biodiversidad autóctona pueden llegar a ser más graves, llegando a afectar en la salud humana y la economía.

Según señala Hernández, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) plantea que las invasiones biológicas representan la segunda causa más importante de pérdida de biodiversidad después de los cambios en los usos del suelo y de la destrucción de hábitats. De hecho, el coste económico para gestionarlo y las pérdidas económicas que esto supone se calculan en más de 1,2 billones de euros anuales (Comisión Europea).

Potestad de eliminar

Por ello, tras reunirse hasta en media docena de ocasiones con ecologistas y vecinos de la zona, el Ayuntamiento de Zaragoza comenzó a tratar estas especies el pasado mes de abril con vistas a su erradicación. Una decisión amparada en el Real Decreto 630/2013, del 2 de agosto, por el que se reguló el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, una normativa que permite eliminar este tipo de vegetación cuando se encuentra en el medio.

Aunque acabar con especies como el ailanto no es una tarea fácil. "Si se corta el árbol, este se reproduce por mil", asegura Hernández. Tampoco se pueden arrancar todas y cada una de las raíces, por donde puede rebrotar la planta, puesto que "sería un trabajo imposible de ejecutar".

Por ello, el tratamiento elegido para erradicarlo ha sido mediante productos químicos inyectados en el tronco de cada uno de los árboles de esta especie para no dañar el suelo ni el agua del Huerva. "En un mes han muerto prácticamente en su totalidad tras lo que nosotros llamamos el barrenado", confirma, y añade que el siguiente paso será la tala de los mismos. Concretamente, 1.555 unidades.

Esta actuación corresponde a la fase 1 del proyecto, aunque la erradicación de estos invasores se divide en dos lotes diferentes. En el primero se van a eliminar 1.050 árboles y en el segundo se talarán 505.

No solo se eliminarán los árboles, puesto que el ailanto toma la forma de cañas de mucho menor tamaño. Estas también han recibido tratamiento químico y se cortarán a partir del lunes. Concretamente, se eliminará una superficie de 14.000 metros cuadrados.

Y, aun así, la lucha contra estas especies no acaba aquí. Dada la elevada proliferación que pueden llegar a tener este tipo de especies invasoras, desde el Ayuntamiento aseguran que habrá una brigada continua de seguimiento que "se activaría de inmediato en caso de detectar un rebrote en la zona".

Habrá 193.321 nuevas plantas

No obstante, el Huerva no se va a quedar desnudo puesto que "habrá mucha especie autóctona que no se toca". Además, Hernández asegura que todas estas pérdidas serán compensadas en la Fase 2, cuando se plantarán 193.321 nuevas unidades en la zona. Se hará, de nuevo, en dos lotes. El primero contará con 69.991 especies como arbustos, árboles (serán 1.655) o trepadoras.

Mientras, en el segundo lote se plantarán 2.802 nuevos árboles y 7.515 arbustos de 17 especies diferentes como olivo, carrasca u olmo. Unas cifras que podrían no ser las definitivas porque, tal y como recuerda Hernández, esta segunda fase todavía está en información pública y es susceptible a modificación.

Presupuesto para la eliminación

Erradicar estas plantas invasoras tiene un coste. Concretamente, para el lote uno se destinan 630.000 euros y 370.000 euros en el lote dos. Eso sí, se trata de un precio a pagar para el que se cuenta con la ayuda de la Unión Europea. En porcentajes, la Fundación Biodiversidad pone un 48,73% en la convocatoria de ríos y 79,66% en la de ciudades.

Eso sí, esta actuación podría tener una posible contestación ecológica, social y política. Más aún teniendo en cuenta la reciente, y actual, polémica por la posible tala de árboles en los Pinares de Venecia con la ampliación del Parque de Atracciones.

Aun así, desde el Ayuntamiento han asegurado que se trata de una medida que permitirá a los ciudadanos poder disfrutar de un refugio climático y que, los árboles que se plantarán nuevos, ya serán de gran tamaño, con un calibre de "unos 14 centímetros".