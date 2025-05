Zaragoza despedirá los patinetes eléctricos de alquiler en un mes: "Nos parece una medida desproporcionada"

Zaragoza dejará de tener patinetes eléctricos de alquiler en un mes. Será entonces cuando los contratos de Bird y Bolt lleguen a su fin, sin posibilidad de ser renovados. Se cumple así la apuesta del Gobierno municipal por buscar otras formas de movilidad más seguras y sostenibles, poniendo la mirada en servicios como el Bizi.

Esta medida, según lo anunció la alcaldesa Natalia Chueca en el mes de febrero, busca poner fin a este tipo de vehículos de movilidad personal (VMP) al ser "un medio de transporte con mucho riesgo". Lo hizo oficial un día después de conocerse que un hombre de 81 años había fallecido tras ser atropellado en el centro del paseo de la Independencia por un conductor en patinete.

"No tiene sentido"

"Nos parece una medida desproporcionada, no tiene sentido relacionar el peligro de los patinetes con un solo accidente", asegura a este diario Guillermo Royo, presidente de la Asociación Zaragozana de Usuarios de Vehículos Eléctricos y de Movilidad Personal (AZUVEMP). Royo expresa que, bajo su punto de vista, "esta decisión no tiene nada que ver con el atropello mortal" y señala que "el Consistorio llevaba tiempo buscando un motivo para hacer realidad su programa político".

Asimismo, la perspectiva de que los actuales usuarios de estos VPM pasen a utilizar el servicio Bizi no le convence. "Es un servicio insuficiente y se ha demostrado. Muchas paradas están siempre llenas o vacías y hay bicicletas que no se pueden usar porque no tienen batería", reclama Royo.

No obstante, uno de los efectos colaterales más notables de la implementación de Bizi ha sido el aumento del tráfico en algunos carriles bici de la ciudad. A lo largo del mes de enero, se registró un incremento del 11% en el uso del carril bici de la Avenida de Goya hacia Plaza de Aragón, y un 24% en el sentido contrario.

Descenso de VMP en Zaragoza

Este aumento en la intensidad del tráfico se produce mientras se observa un descenso en el uso de vehículos de movilidad personal (VMP) de hasta un 50%, especialmente tras la entrada en vigor de la nueva Ordenanza de Movilidad, que obliga el uso de casco. Según señalan desde el Consistorio, este descenso se ha agudizado desde el 15 de enero, y algunos analistas sugieren que una parte de los usuarios de VMP podrían haber optado por el nuevo sistema de bicicletas públicas.

Además, la puesta en marcha de las nuevas bicicletas eléctricas no ha hecho más que despegar. Actualmente el servicio cuenta con 108 estaciones y 1091 bicicletas de pedaleo asistido en la calle, aunque eso cambiará en unas semanas cuando comience la ampliación de paradas y bicis en la ciudad.

Será en octubre cuando el servicio esté completo, de cara a las fiestas del Pilar, con 276 estaciones y 2.500 bicicletas. Durante su segundo mes de vida, estos vehículos de alquiler ya alcanzaron los 25.000 usuarios.

Aunque algunos usuarios de los patinetes siguen manteniéndose reticentes y se preguntan si este servicio "será capaz de asumir los miles de usuarios de patinetes". Así lo señala Royo, quien expone que "ya hay muchas quejas porque las bicis son insuficientes".

Triciclos y motos de alquiler

También a mediados de este año se despedirán de la ciudad los Minits (triciclos de alquiler) y Llego (motocicletas). Así lo anunció en diciembre la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, quien aseguró que el motivo del fin de estos contratos es porque se trataba de "una prueba piloto" para estudiar las mejores formas de movilidad en la ciudad.

Es por ello que, una vez finalizada la concesión a estas empresas, deberá hacerse un estudio de su funcionamiento en la ciudad y, posteriormente, saldrán a contratación pública. Algo que ya no pasará con los patinetes eléctricos.